Pellicer: "El apoyo de la afición es el mejor dopaje legal en vena"

Después de la derrota por la mínima ante el Andorra (1-0), Pellicer volvió a recuperar la energía tras conquistar La Cerámica en la victoria (1-2) ante el Villareal "B". Sin embargo, el técnico de Nules no se mostró eufórico y confirmó que ya piensa en la siguiente cita en La Rosaleda ante el Cartagena el próximo domingo 16 de abril a las 18:30 horas: "Nos hemos quitado un peso de encima, desde la primera salida en Mirandés no se vencía lejos de casa, pero ahora toca mirar al presente. No podemos mirar ni al pasado ni al futuro. Toca disfrutar de esta alegría y, sobre todo, dar las gracias a los que han venido, porque demuestran que ellos creen y confían en que es posible. Este es el mejor dopaje legal en vena que podemos transmitir a nuestro jugadores. Es lo más importante. Yo he realizado este viaje en muchas ocasiones y sé lo que es levantarse a las siete de la mañana, aunque con todo lo que se ha sufrido es la mayor transmisión que puede haber. Vamos a seguir compitiendo, toca pensar en hacernos fuertes en casa".

Una victoria necesitada para volver a ponerse a cinco de la salvación y para quitarse la espinita de la mala imagen que se vio en el estadio Nacional de Andorra: "Nos hemos quitado ese lastre de la semana pasada, donde no tuvimos acierto en ataque. Tengo que analizar el encuentro, pero con el rival que teníamos enfrente, cuyos jugadores llegarán muy lejos, creo que hemos sido superiores la primera parte. En la segunda ellos cambiaron la estructura, el problema es que cuando no marcas el tercero ocurre lo que ha ocurrido, tocó sufrir. Además, entró Lago Junior y se lesionó, ellos marcaron ahí, es la foto del reflejo de esta temporada. Aun así estamos sobreviviendo".

Respecto a la posible lesión del extremo de Costa de Marfil y su entrada desde el banquillo, comentó lo siguiente: "Fue una decisión técnica. Viene de un rendimiento brutal, llevando su cuerpo y mente al límite. Era un plan de partido, pensamos que con el desgaste del rival él nos podía dar esa verticalidad para buscar el pase a la espalda. Sin duda, es la peor noticia del encuentro".

Por último, el míster de Martiricos pidió calma y cabeza para esta recta final: "Este grupo y la afición llevan sufriendo toda la temporada, no vamos a adelantarnos al futuro porque vamos a sufrir el doble. Es un equipo luchador, eso significa que por más que ha sido golpeado o fue injusto el resultado con ellos, se levantó. Además, la afición no nos ha dejado tirados y eso es muy importante. Es muy extraño que haya desplazamientos masivos en otro equipos, es el mejor mensaje motivacional que se le puede dar a la plantilla. no quiero pensar en lo que queda. Imaginad como nos van a alentar el próximo domingo en La Rosaleda".