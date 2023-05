Pellicer asimila el descenso: "Es un día muy duro"

Toca empezar a asimilar el descenso del Málaga a Primera RFEF, despidiéndose así del fútbol profesional. El doblete de Yuri explotó el globo de la ilusión blanquiazul para devolver a todos a la realidad. Dura derrota en El Toralín (2-0), donde los malacitanos siguen sin conocer la victoria, ante una Ponferradina que si nada lo remedia también caerá al pozo. Sergio Pellicer compareció por obligación, cabizbajo como es normal, y admitiendo que el vestuario blanquiazul estaba derrotado: "Es un momento muy duro para muchos, no creo que sea buena esa foto". Es más, reconoció que conocen el escenario que vivirá el club de Martiricos en las próximas semanas: "Sabemos en la situación que estamos, es la que es. Ahora toca tragar saliva y empezar a trabajar. Detrás hay muchas historias, empleados, afición... es un día muy duro".

Respecto al partido, esta fue su valoración: "Estamos al límite, cada partido son finales. Ha sido duro. No ha fluido el juego a pesar de las llegadas, esa segunda jugada, ese último pase o tiro... Solo queda pedir perdón a toda la gente que ha venido. Hemos generado esa ilusión en una situación límite y está claro que es un día muy duro. Poco más que decir". Sin palabras y entre sorbo y sorbo admitió que a esta afición no se le puede decir nada más, las gracias se quedan corta: "En la comida he visto el video de un niño de cinco años. La ilusión de los niños que para muchos era la primera vez que iban a La Rosaleda y estaban viendo estas situaciones. Estaban viendo que luchábamos por lo imposible, eso es algo increíble. No puedo decirles nada, bastante dolorido están ya. Además, con el viaje que tienen de vuelta y todo lo que viene. Pedirles perdón, a pesar de la situación, lo estamos intentando, pero a veces estamos más acertado y otras menos".

Aunque el técnico de Nules, también, defendió a su plantilla: "Sabemos que estamos en una situación más difícil, esto era luchar por lo imposible. Nuestra profesión hay que dignificarla en el día a día de trabajo y no vamos a bajar los brazos. Tenemos que apechugar cada uno, nuestro trabajo es dar el máximo y pelear por los tres puntos. Son palabras que parecen manías, pero tenemos que seguir en la línea de seguir luchando. Por eso, recordó que ahora se debe pensar en "ganar al Mirandés".

Eso sí, Pellicer destacó "la actitud del día a día" de su plantilla y añadió: "Nosotros lo hemos intentado, no es excusa, pero hay situaciones límites en las cuales te bloqueas. Hemos dado hasta el limite y no nos ha dado. Tengo que asumir la máxima responsabilidad, los jugadores lo han intentado, pero hemos estado desacertados. Creo que nos faltó energía. Hemos intentado ahogarlos cuando tenían la pelota y apretar en campo contrario, pero no es cuestión de orden, sino de esa energía y de miedo. Eso nos ha bloqueado".

A pesar de la difícil situación, el míster de Martiricos confirmó que lucharán estas tres jornadas restantes por hacer pleno de victorias: "Llevamos mucho tiempo en una situación límite. El otro día nos faltó fortuna, el resultado fue justo, pero esto son detalles y nosotros en los últimos bloques de partidos, quitando Andorra, hemos hecho cosas bien y eso hace que nos ilusionemos. Sin embargo, está claro que no hemos tenido un buen día. Nos faltó tranquilidad, el otro día también. Lo puedo entender en casa, vuelve a ser tema de ansiedad otra vez. Nos da mucha pena porque creo que estábamos en el camino de pelear y ahora nos queda calmar un poco los ánimos y pedir perdón. Es muy duro. Toca apechugar. Toca resetear un poco para estos tres partidos luchar por los nueve puntos que quedan"

Por último, habló sobre el cambio de Febas: "Llevaba toda la semana con molestias y estaba en una situación limite, podía continuar, pero estaba faltando energía. No hemos estado acertados. Cuando se ha abierto, hemos sacado dos puntas para intentar jugar más directo y justo hemos encajado el gol. Cuando vas a todo o nada quizás hay acciones donde no estás acertado".