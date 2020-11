Pellicer, conciliador con árbitros y comités

La expulsión de Sergio Pellicer en Ponferrada le acarreó una sanción de dos partidos. El técnico no quiso enfrentarse a las decisiones de Competición y prefirió tener una actitud conciliadora con el estamento y aseguró que hará propósito de enmienda. Aseguró que el recurso del Málaga le hizo no recibir una sanción mayor.

"Es complicadísima la labor del árbitro, pero no es el árbitro sólo ni el entrenador sólo. Ahora tenemos ayudantes, los árbitros y los entrenadores. Se trata de no crear problemas, sino de solucionar problemas. El entrenador sabemos que la roja por protesta es mínimo dos partidos. El recurso del club es impecable y ha servido para que no sea más amplia. Hay mucha tensión y pido disculpas por ese momento. Las imágenes demuestran que salgo del área técnica y le hago una pequeña protesta al cuarto árbitro. Máximo respeto a la labor arbitral", decía Pellicer."No seremos ni el primero ni el último. Respeto al máximo la labor arbitral, quiero pedir perdón si me excedí por salir del área técnica. Las imágenes están ahí, no tuve una protesta airada. Es tremendamente complicado arbitrar, hay que respetar la labor arbitral, pero también la de un cuerpo técnico en tensión. Es un trabajo colectivo, es un trabajo en un grupo. Estamos para ayudar, no para crear problemas. Entiendo, respeto, pero no creo que cuando vuelva al banquillo me expulsen, estaré muy atento a no salir del área", concluía Pellicer sobre su expulsión en tierras leonesas.