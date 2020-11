Dos partidos para Pellicer y uno para Benkhemassa

Sergio Pellicer ha recibido una sanción de dos partidos por el Comité de Competición por su expulsión en el último partido del Málaga contra la Ponferradina. Competición califica como "Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas" la acción de Pellicer y además ha argumentado contra las alegaciones y el vídeo presentados por el Málaga para defender al entrenador. Además, se confirma la sanción de un partido para Benkhemassa, que fue expulsado en el encuentro por una entrada sobre un rival.

"El club admite en su escrito de alegaciones que no estamos ante un error material manifiesto del árbitro. Afirma, eso sí, que el relato arbitral contiene algunas imprecisiones: la protesta del minuto 90 no fue reiterada, sino que se trató de una sola pregunta formulada, siempre en su opinión, de forma respetuosa. Tampoco habría sido reiterada la acción que según el acta se produjo una vez finalizado el partido. Sinembargo, en opinión de este Comité de Competición, nada de esto se deduce de modo inequívoco de las imágenes aportadas por el club. Esto es, del visionado de las mismas no resulta posible determinar sin ninguna duda que los hechos constatados en el acta arbitral no se produjeron tal y como fueron consignado por el árbitro", explica en el quinto punto de análisis de las alegaciones en el que además se expone que no cabe contemplar el arrepentimiento, puesto que la sanción puesta al entrenador del Málaga es la mínima estipulada para una infracción como la suya.

En los anteriores se explica el reglamento por el que se sanciona a Pellicer, se recuerda que TAD o Apelación sin vídeo que demuestre el error arbitral no cambian la sanción y otros puntos legales necesarios para sustentar la postura del Comité que confirma la sanción que dejará al Málaga sin su entrenador en los choques contra Leganés y Girona. Está por ver si el Málaga recurre la sanción.