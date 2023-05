Pellicer empatiza con Funes y no desarma al Malagueño

Sergio Pellicer no quiere interferir demasiado en el rumbo del Atlético Malagueño, que se está jugando el ascenso a Segunda Federación. El entrenador del Málaga ha ido tirando de algunos chicos del filial en estos días pero en la medida de lo posible no ha tocado a ninguno de los futbolistas importantes de Juanfran Funes. Cristian y Loren, que son en realidad ya primer equipo, y el juvenil Álex Calvo son los tres jugadores de los que tira y que en principio estarán convocados ante el Mirandés. Los demás están centrados en el primer enfrentamiento, un derbi, ante El Palo FC.

Funes también entendía, y así lo dijo el pasado lunes en Área Malaguista, que el primer equipo es lo principal y que los demás están a su servicio porque además aunque sea casi imposible, el Málaga tiene la obligación de seguir compitiendo hasta su último aliento mientras las matemáticas abran un resquicio de esperanza a mantener la categoría.

"Creo que estarán todos excepto Ramón. Pablo se entrenó con normalidad, pero Calvo y Luis han salido al final de la sesión. Toda la plantilla o casi. Los del filial me gustaría poder tener alguno más, pero están jugándose también lo suyo", decía el entrenador de Nules ante los medios, que cuenta con jugadores de sobra y sabe que no es el momento de poner a chicos de la cantera, que además tienen un examen más difícil aún en el play off.

Entrada gratis para el Fiel Malaguista

La ida de la segunda ronda del playoff de ascenso a Segunda Federación ya tiene fecha, hora y lugar para el Atlético Malagueño. El equipo de Funes se medirá a El Palo FC este domingo a las 12:00 horas en el campo principal de la Federación Malagueña de Fútbol.

Los Fieles Malaguistas podrán presenciar de manera gratuita el Malagueño-Palo, presentando su carné acreditativo en el acceso, hasta completarse el aforo. Para el resto de los aficionados, las taquillas se abrirán una hora y veinte minutos antes del inicio del encuentro y las entradas tendrán un precio de 5€.

El conjunto blanquiazul consiguió superar la primera eliminatoria contra el Real Jaén CF. El 1-1 de la ida y el 1-1 de la vuelta daba el pase a los jienenses, con mejor clasificación en la fase regular, pero el Malagueño remontó en la prórroga con un gol de Juanma (97’). El Palo FC, por su parte, llega a esta segunda eliminatoria tras superar a la UD Torre del Mar (2-1 en el global), también con un gol en la prórroga.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada. En la primera vuelta, en diciembre, 0-0 en el Nuevo San Ignacio, mientras que, en el encuentro de la segunda vuelta, disputado hace un mes, empataron a uno.

En la eliminatoria, en caso de empate al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, habrá prórroga. Sin embargo, no habría tanda de penaltis, pasando de ronda el mejor clasificado del grupo. En este caso, el conjunto paleño.

En caso de superar la segunda ronda, en la tercera y definitiva, el Malagueño luchará por el ascenso con un rival que será designado por sorteo puro sin limitación territorial.

El siguiente paso en la senda hacia la Segunda Federación se da este domingo a las 12:00 horas en la Federación Malagueña de Fútbol.