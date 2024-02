Pellicer: "Ningún equipo ha sido tan superior en este campo"

El Málaga CF logró vencer en un campo sumamente complicado como es 'El Collao' con bastante autoridad en el preludio de su importantísimo enfrentamiento contra la UD Ibiza, que puede ayudar bastante a que los de Sergio Pellicer se unan a la lucha por el ascenso directo una vez más. Como consecuencia, el entrenador de Nules atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior.

El técnico quiso resaltar que este duelo no tuvo nada que ver con la ida: "No tiene nada que ver. Era totalmente diferente. Allí no estuvimos muy afortunados con el balón y las pérdidas. Ellos manejaron muy bien la primera parte. Tuvimos que igualarnos y los detalles los hemos bien. He visto todos los partidos del Alcoyano y no ha habido equipo aquí que haya sido tan superior. El Alcoyano tiene un equipo que compite como bestias. Hemos tenido un buen plan de partido y ha aparecido la calidad. Valoro muchísimo hacer esto ante este rival". Además, resaltó la gesta consumada en Alcoy: "Tiene mucho mérito lo que ha hecho el equipo. Aquí es muy complicado, lo sé por experiencia porque he venido muchas veces. Pasan cosas muy rápido. He hecho dos cambios por evitar expulsiones, porque Genaro es muy intenso. Me siento muy contento, más que si le hubiésemos ganado al Castellón o al Ibiza, porque aquí es muy complicado".

Tras esto, dejó claro que no fue algo fácil, sino que estuvo lleno de complicaciones: "Si el Alcoyano mete el penalti… a saber. Es un rival bien trabajado, con gente con mucha alma, que compite cada duelo individual como si se les fuera la vida. Hemos igualado su nivel de intensidad, pero por plantilla tenemos más calidad que ellos. Nos hemos igualado". El entrenador comentó lo que consideró clave para que se diese este resultado: "Competir la primera acción. Hemos trabajado eso, en los saques de banda. Las acciones a balón parado marcan mucho los partidos. Solo nos ha faltado encontrar a Dioni en ese último pase en la primera parte".

Sergio Pellicer también sacó a relucir el cambio de estrategia: "Nos gustaría a todos hacer dos goles rápido. Hemos cambiado el dibujo por la estructura del rival, pero da igual, está claro a lo que jugamos. Valoro más esta fecha que el partido que hicimos en Murcia. Por el contexto y la situación en la que estamos". No quiso dejar pasar la oportunidad de comentar la subida de nivel de Dani Lorenzo: "No quiero individualizar. Han estado todos bien hoy. A Dani siempre le voy a exigir más. Siempre quiero más. El nivel lo tenemos que subir todos. Seguramente no repita equipo ante el Ibiza. Lo más importante es el proceso y el método del trabajo".

Por último, habló sobre la afición: "Es algo para lo que sobran las palabras. Este viaje lo he hecho muchas veces y sé lo que cuesta. Esta gente es bestial. Generar esa ilusión y reenganchar otra vez a la gente. A pensar y a competir el próximo partido".