Pellicer: "En nuestro estadio debemos multiplicar por dos la energía que transmite el Racing"

El Málaga CF se juega la que puede ser su última final de esta fatídica temporada, pues una derrota ante el Racing de Santander le dejaría a 11 puntos de la salvación, aunque este partido además se convierte en vital porque los blanquiazules empataron a uno en El Sardinero en la ida, por lo tanto si se gana se quedarían con el gol average a favor. Así recalcó Pellicer la importancia del duelo: "Hay ciertos partidos, y no hace falta que los nombre, que valen el doble más el punto del gol average. La importancia de cada punto y cada gol. Con esa trascendencia afrontamos este partido como una gran final. Concienciados y mentalizados, con esta afición que siempre está ahí, de que podemos dar esas señales como el día del Zaragoza". Es más, el técnico de Martiricos catalogó el partido de la siguiente forma: "Un partido de siete puntos", donde la clave parará por "las tres haches; humildad, hambre y honestidad". El míster de Nules recordó que cada "uno de nosotros se está jugando su futuro".

Respecto a su próximo rival, aprovechó en primer lugar para devolver los elogios al extécnico de Martiricos José Alberto López: "Se lo agradezco, los profesionales analizamos mucho a los rivales y desde su llegada ha cambiado la cara al equipo e implantó otro matiz en ciertos mecanismos. Hemos mejorado en orden, pero nos penaliza esa desorganización ofensiva. Generamos, pero cuando llegamos al último pase... nos está faltando. Hay que dar pasos adelante porque con eso no nos llega". En segundo lugar, habló sobre el equipo que se espera este domingo enfrente: "Es muy reconocible desde la llegada de José Alberto. Tenemos la sapiencia de que ha estado aquí y hay jugadores que le han tenido. Es un equipo muy agresivo en la presión. Además tiene regularidad como local y como visitante no pierde la cara al partido. Cuenta con un bloque alto peligroso en la transiciones y jugadores en estado muy alto de forma. Mantiene esa regularidad también fuera de casa. Partido de alto voltaje por la forma en la que queremos jugar y debemos entender que ellos van a jugar. Estamos preparados para cualquier tipo de partido. En nuestro estadio debemos multiplicar por dos la energía que transmite el Racing".

El técnico blanquiazul también destacó que no es necesario dar ninguna arenga ante tal cartel: "Está claro que las victorias y las derrotas tiene que durar 24 horas. Hay cosas que debemos mejorar. En Granada el trabajo no fue recompensado a nivel de puntos, pero necesitamos sumar de tres en tres. Tenemos que ser un equipo de resistencia, de supervivientes. Cuando nos viene un golpe como el último pasamos un día jodido, pero hay que levantarse. Quiero gente con esa vitalidad, que no dude de mirar al frente con ese hábito de autoexigencia para encontrar la recompensa. Vernos a nosotros mismos, ser autocríticos y ver las cosas positivas. A partir de ahí es donde vamos a mejorar, desde ‘las tres haches’; humildad, hambre y honestidad en el trabajo. Esa es la clave porque queda el tramo más importante de la temporada. Todo lo anterior no sirve para nada. Capacidad de supervivencia, sobrevivir, existencia y de persistir ante esta afición que siempre está ahí. Tenemos que dar señales y dar continuidad al resultado del Zaragoza".

Por eso, recuerda que ellos son los responsables de conseguir que el lleno de La Rosaleda juegue a favor: "Tenemos que hacer que sea un efecto caldera. Siempre estaremos en deuda con la afición, porque venir supone un sacrificio a nivel familiar y pasional, el fútbol pasa del todo a nada en segundos y estamos viviendo en una montaña rusa. Hay que hacer ese efecto caldera. Habrá momentos para el rival porque no se puede estar presionando todo el rato, habrá que ser más fuertes y controlar los diferentes estados emocionales para aguantar".

En el apartado de bajas, lo bueno es que recupera a Escassi, Lago Junior y Cristian: "Cristian ha estado entre algodones, pero las sesiones las ha hecho bien. Con Lago hemos guardado las cargas y ha hecho el entrenamiento completo el día de antes, por lo que va a estar disponible. Escassi está al cien por cien. Contra el Zaragoza jugó infiltrado con un sólo entrenamiento y tuvo unos datos espectaculares. Hay que ser precavidos por el tema de Lago". Aunque no podrá contar con Febas por sanción: "Ha participado. Es un jugador muy importante para nosotros, pero ahora lo importante son lo que están mañana. Seguramente habrá un cambio más y no hay motivo de excusas. Cuando hay bajas vemos soluciones".

Precisamente, el míster de Martiricos aprovechó para mandar un mensaje a toda la plantilla sobre la importancia de entrar desde el banquillo: "Al igual que a Rubén veo al resto, con esa efervescencia del rendimiento que dio contra el Zaragoza. Es un ejemplo de lo que tiene que ser un jugador y es donde se tiene que mirar el resto cuando uno no empieza de inicio. Ese es el mensaje, el jugador que está esperando su oportunidad, que está enfadado con el entrenador porque quiere salir en la foto inicial, pero ellos saben que al entrenador le gusta sobre todo la foto final. Quiero jugadores que tengan esas soluciones, lo den todo y que estén enfadados con el entrenador porque no juegan. Lo que no miente es el verde".

.Por último, dio explicaciones sobre la llegada del preparador físico José Mascarós: "Es petición mía. Nos va a ayudar porque queremos generar. Cuando con eso no nos llega tenemos que crear claves. Viene hasta el 30 de mayo a jugarse las habichuelas. Nos estamos jugando cada uno el futuro y la pasión de los aficionados”.