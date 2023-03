La fórmula de Sandoval para el Málaga CF

El técnico José Ramón Sandoval pasó por el programa SER Deportivos Málaga para recordar su permanencia en una situación parecida a la del conjunto de Martiricos en la temporada 2017/18 con el Córdoba. El míster madrileño, actualmente sin equipo, desveló que sigue al Málaga CF: "Es un equipo muy bonito de seguir y todavía queda una vida".

El entrenador español confirmó algo que se viene diciendo desde el banquillo blanquiazul desde el inicio de esta campaña: “Cuando un equipo se mete así en esas circunstancias no solamente es fútbol, vienen muchas cosas detrás y hay veces que mentalmente a la gente le cuesta. También creo que ese pelín de suerte que debes tener en todos los juegos de azar, y este al final lo es, no la está teniendo porque la etapa de Pepe Mel por ejemplo creo que mereció más puntos de los que consiguió el Málaga. Incluso ahora con Pellicer creo que pasa lo mismo. El otro día en el último minuto ante el Granada, después de haberle competido a un equipo que está hecho para ascender, de la manera que compitió y venirse sin un punto cuesta y eso mentalmente te merma un poco. Los jugadores a la hora de afrontar otro partido piensan que hacen mucho y consiguen tan poco".

Aunque tiene claro que no se deben rendir: "Como último recurso hay que perder la esperanza. Cuando llegué a Córdoba habían pasado tres entrenadores, la afición el último partido le habían metido 5-1 en Tenerife me parece, los jugadores practicamente empiezan a pensar que son menos de lo que son. Revertir la situación era el objetivo, llegas en un huracán e intentas inyectar energía para intentar sacar lo mejor de cada uno de ellos, porque al final son ellos los que deben sacar esta situación adelante, pero es verdad que necesitan el empujón y la ayuda de mucha gente de alrededor”.

El truco de ese Córdoba fue el siguiente: "Cuando llegamos intentamos minimizar los errores que había dentro del equipo porque cuando un equipo está abajo es porque no puntúas, puedes tener ese pelín de suerte pero mentalmente debes reconstruir eso para que no te afecte para el siguiente partido y marcamos objetivos cortos, porque si un equipo va abajo y no había ganado dos partidos seguidos nunca, decirles que ahora quedan 16 partidos y vas a ganar 10 te tachan de loco. Dicen este tío que me dice sí sólo habíamos ganado cuatro en toda la temporada. Al final es crear objetivos cortos, sabiendo que habrá partidos que se van a perder porque estás abajo por algo. Marcamos bloques de cuatro partidos en esas jornadas y dentro de ese bloque había que sacar tres puntos de diferencia a los perseguidores, que eran los que estaban por encima de nosotros. Marcar metas muy cortitas para que no se te hagan largas y saber que si pierdes un partido no pasa nada, porque si en ese bloque de 12 puntos eres capaz de conseguir ocho estás en el camino. Ese bloque de cuatro partidos nos vino muy bien".

Respecto a la entidad de Martiricos, a pesar de la situación, el técnico madrileño no ve el duelo ante el Racing como el punto final de la partida en caso de caer derrotado: "El partido pasa por ahí, pero tampoco hay que darle un ultimátum porque existe la posibilidad de perder ante el Racing, pero es que el objetivo no puede ser el Racing. Nosotros no marcábamos el objetivo con el equipo que marcaba el descenso. Si se pierde ante el Racing tampoco se pueden bajar los brazos, es importarte pero no decisivo, hay que mentalizar a la gente que ese bloque de cuatro partidos te permite perder ante el Racing y ganar los tres siguientes. Aunque si ganas al Racing te pones a cinco puntos, pero de qué sirve si luego pierdes los dos partidos siguientes”.

Por eso, recalca su mensaje: "No hay que bajar los brazos en ningún momento, tanto las victorias como las derrotas hay que tratarlas como un impostor y hay que intentar minimizar tantos los éxitos como los fracasos para vivir el día a día. Focalizar el partido del Racing y que no sea como un ultimátum porque sino entregaría el Málaga LaLiga, este partido es muy importante pero no como el último que se lo va a jugar. Estoy seguro que el Racing no va a ser uno de los candidatos para descender por la línea que va".

Eso sí, Sandoval destaca que La Rosaleda es un punto a favor: "El Málaga tiene una virtud, como tenía el Córdoba, tiene una gran afición y mucha gente detrás que con poco que le des van a estar a tu lado. Hay que apoyarse en eso y beneficiarse de ese empujón, eso es importantísimo".