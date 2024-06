Pellicer: "Estoy feliz, esto es un chute tremendo para los chicos"

En un partido con varios avatares, cambios de ánimos y una Rosaleda siempre sublime, el Málaga CF estuvo a la altura. Parte de esa responsabilidad está en Sergio Pellicer, que dinamizó al equipo a tiempo para remontar un partido muy crudo ante el Celta Fortuna, que perdonó. "En el descanso era feo y ahora soy guapo", bromeaba. El técnico blanquiazul, en ese estado de bajón tras un pico de euforia, analizaba el partido en sala de prensa. "La sensación es que ha sido un partido duro y complicado, me reafirmo con la actitud de los chicos, de saber reaccionar, con situaciones... Se lo he dicho al descanso a los chicos. No tuvimos la pelota, cuando recuperábamos no le dábamos velocidad a la pelota, ese ha sido el tema. La sensación es muy buena, de reaccionar ante toda nuestra gente. Hemos hecho una gran segunda parte, siendo un play off. Muy contentos con los chicos, por la afición, que ha sido un espectáculo. Estoy feliz, porque gestionamos muchas emociones. Ver feliz a tanta gente, a la que representamos, me pone muy contento. Veo el trabajo de los chicos y su alegría. Hemos hecho un ejercicio de resistencia ante un gran rival, con jugadores que han jugado y estarán en un futuro en Primera División. Transmitiendo tranquilidad y feliz por mi equipo. Nos queda el ultimo paso, el último suspiro", explicaba Pellicer.

"Me quedo con la reacción. Con nuestras pérdidas, transiciones de ellos, estábamos bien pero faltó tranquilidad, lo que tuvimos en Balaídos. La gestión emocional hay que saber manejarla en situaciones límite. Es un chute de energía tremendo para los chicos. Se ha vivido un ambiente de lo que se merece la gente. Unión, cosas positivas, que creo que se contagia cuando las haces, en alerta, confiados que podemos hacer algo importante, y trabajando desde la humildad y determinación para pelear por lo que estamos haciendo", reflexionaba Pellicer, cuestionado por el efecto positivo de los cambios. Einar y Kevin lo revolucionaron. "Son los jugadores. Siempre digo que a la hora de gestionar une equipo, lo más importante son los jugadores que no juegan, eso va a ser la clave, no los que juegan en el once inicial. Situaciones límite. La importancia es suya, nosotros solo tratamos de ajustar. En el descanso era feo y ahora soy guapo. Mañana preparados, con las botas de barro y a trabajar. Contento por Kevin, también por Einar, que se lesionó y hoy ha competido de forma brutal", verbalizaba Pellicer.

Qué tecla se tocó en ese descanso. "Me conocéis. Llevo mucho tiempo aquí. He pasado por la fase de rebelde, me peleaba con todo el mundo, ahora estoy con la de tranquilidad. Con un poco de cariño, salen las cosas, no hace falta pegar chillidos. Si damos gritos a destiempo, puede tener otro efecto. El jugador quiere hacerlo lo mejor posible. Para mí lo más importante es que hemos sabido reaccionar, incluso con el 1-1 dijimos de buscar el segundo, sabiendo que nos podían pillar. Mucho cariño, tranquilidad y ajustar algunas cosas", insistía Pellicer, mientras se aguarda a la espera de resolver si Nastic o Ceuta en la final. "No prefiero nadie. El otro día vimos el partido de ida, parte de mi equipo viajó a Ceuta, mañana si puedo también iré a Tarragona. Son dos equipo que conocemos, que los podemos analizar. Son dos perfiles diferentes. Mañana esperar además el tema del horario. Tranquilidad y ya prepararemos el resto de la semana".