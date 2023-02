Pellicer: "Cada minuto y cada acción hay que estar al cien por cien"

"Es una final como todas las que quedan, una final de todo o nada y lo afrontamos con esa mentalidad", así de contundente arrancó la rueda de prensa de Pellicer en la previa del Málaga CF - Real Zaragoza, encuentro que cierra la jornada 28, de este lunes a las 21:00 horas en La Rosaleda. Aunque el técnico blanquiazul dejó caer que no está teniendo suerte en su vuelta al banquillo blanquiazul: "Es cierto que desde que me hice cargo del equipo me he mantenido al margen de todo lo externo. Tres partidos donde han pasado muchas situaciones, Sporting empezamos bien, pero el equipo no ha encontrado lo que nosotros queríamos y sí lo que no hemos buscado".

El míster blanquiazul confía en hacer los deberes este lunes ante su público para revertir la situación actual: "Una victoria para la esperanza. Hay dos caminos y escogemos el de luchar. Espero que ese trabajo que veo durante la semana pase la transferencia a la competición. Llegamos con rabia y orgullo. El fútbol nos da lecciones de supervivencia. Ganar y volver a ganar, no queda otra". Un buen resultado que podría pasar por las jugadas a balón parado: "El otro día ante el Albacete empezamos muy mal y a raíz del 1-0 volvió a aparecer el miedo. Es la palabra que debe desaparecer de la cabeza. El balón parado, tanto en ataque como en defensa, nos puede dar mucho crédito para salir de esta situación".

Aunque lo primero que necesita el equipo es "desbloquear la mente y estar ordenados. Han pasado muchísimas jornadas y no arrancamos. Es una final y sientes la importancia que tiene cada minuto de partido. Hay que estar preparados. Cada minuto y cada acción hay que estar al cien por cien. Hay que estar activos y preparados para cualquier adversidad. Sabemos que vamos a sufrir. Incluso con inferioridad numérica podemos hacer muchas cosas".

Por otro lado, Pellicer confirmó que todavía no sabe quienes serán los once elegidos para empezar de inicio: "El otro día tuvimos inconvenientes a nivel defensivo en el tema de los centrales. Juande no estaba al cien por cien. No tengo claro el once, recuperamos a Alberto Escassi, que ayer hizo su primer entrenamiento y a ver si puede ayudarnos. Es muy importante la gente que sale desde el banquillo. Los equipos que encajan más goles en las segundas partes son los que peor están. Cristian salió contra el Oviedo con diez compitió y ahí está".

Sobre el conjunto maño, el técnico blanquiazul espera un equipo dañado que viene tras una derrota: "También tuvo cambio de entrenador. En intensidad es de lo más poderosos de la categoría, algo que muestra la identidad de Fran Escribá. Derrota dolorosa en casa. Es fiel reflejo de su entrenador con 4-4-2. Son sólidos en defensa y Giuliano busca bien los espacios. Cuentan con gente que quiera ser protagonista y tiene bastante potencial. Ellos también pensaban estar mucho más arriba, pero debemos mirarnos a nosotros mismos y recortar esos puntos. Meternos en esa pelea de infierno donde estamos varios".

Respecto al día y hora del partido, el míster blanquiazul no dejó claro que no piensa en eso: "Ninguna excusa. Es el calendario y también jugamos contra el Granada un lunes y el Oviedo el viernes. Sería pensar en negativo. Somos nosotros mismos. El resultado que importa es el nuestro. El peor enemigo de un equipo somos nosotros mismos. Toca ganar para cambiar ese clip. Tenemos que dar señales a la afición de que se puede".

Sobre la afición, Pellicer no sabe qué más decir: "Cualquier discurso está agotado. Hay que medir muy bien las palabras porque es normal que la afición tenga hastío porque ve al equipo sufrir. Hay que buscar la victoria. No hemos conseguido lo que esperábamos. Hay que ser autocrítico". Por último, no quiso entrar en la polémica separación de la entidad de Martiricos con el San Félix: "Tengo que ser muy sensible. Tengo opinión y no información. Me ocupa el primer equipo. Si esto ocurre será porque el club lo considera oportuno".