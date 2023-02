Fran Escribá pone el partido de ida como ejemplo de lo difícil que es vencer al Málaga

El técnico del Real Zaragoza compareció en la previa de la visita de los maños a La Rosaleda para medirse al Málaga CF en el duelo que cerrará la jornada 28 de la Liga SmartBank, este lunes a las 21:00 horas. Fran Escribá puso de ejemplo el partido de la ida en La Romareda para catalogar la importancia del partido: "Muchísimos partidos, salvo el primero que jugaron en casa la jornada dos que perdieron con Las Palmas, todos los resultados han sido empates, derrotas o victorias por la mínima. Es un equipo que compite y aquí ya sabemos lo que nos pasó, es verdad que fuimos bastante mejores ese partido, pero ellos estaban con uno menos y generamos muchísimo pero casi empatamos de milagro. La dificultad del partido es enorme con independencia de lo que pase en el resto de partidos de la jornada".

Además, el entrenador maño recordó que antes de cada partido solo se mira la clasificación y a veces se debe observar también el plantel: "Siempre se suele mirar mucho la clasificación a la hora de hablar de los partidos y, por eso, parece que haya una obligación de ganar porque el Málaga va mal, pero si uno mira la plantilla... en Primera División pasa igual, en cualquier división hay equipos que no tienen plantilla para estar ahí o no estaban llamados, pero por lo que sea se han dado las circunstancias y están ahí abajo. Uno mira jugador por jugador y la plantilla del Málaga está compuesta por jugadores de un excelente largo recorrido, no digo solo en Segunda División si no en Primera. En el ambiente, es una ciudad futbolera con una gran historia como somos nosotros, es un partido muy complicado. Luego sus resultados, llevan a engaño sus puntos pero no sus resultados, el otro día pierde en Albacete porque se queda con uno menos, si no posiblemente ese partido lo saca y estamos hablando de un equipo de zona de playoff".

Escribá confirmó que tiene estudiado al Málaga: "Tiene un técnico desde hace pocas semanas, es verdad que ya estuvo en otras épocas, me refiero que sabemos un poco su idea de partido, pero es cierto que también ha cambiado algo el sistema en estos tres partidos que lleva. Ha jugado de diferentes formas. Podemos esperarnos varias cosas, desde que juegue con dos delanteros como ha hecho en otros momentos a que juegue con un centro del campo más fuerte, en cualquier caso es un equipo que le gusta atacar porque tiene jugadores para ello. Cualquier futbolista que uno piensa son jugadores de ataque, la gente de banda como los laterales son muy profundas, es un equipo que saca mucho centro lateral y genera ocasiones. Tiene un balón parado importante porque tiene gente a nivel de juego aéreo que va bien. Nosotros tenemos previsto los diferentes tipos de partidos que nos pueden plantear y, lógicamente, el partido que queremos y nos interesa. Lo hemos visto todo y trabajado sobre ese tipo de cosas".

Respecto a la situación actual que atraviesa la entidad de Martiricos, el míster valenciano le quita importancia: "Me preocupa el Málaga porque el resto de cosas como no son temas controlables por nosotros, los resultados que se den, las situaciones... para nosotros es un partido muy importante y para ellos también, es evidente".