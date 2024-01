Pellicer y un nuevo rompecabezas por culpa de las bajas

El Málaga tiene este domingo su partido más importante hasta el momento de esta temporada y no lo hace precisamente en su mejor momento, pero es que le crecen los enanos a Sergio Pellicer, que no ha tenido momentos de tranquilidad desde el comienzo del curso, pues tendrá que enfrentarse a un nuevo rompecabezas para confeccionar el plantel titular, porque él mismo ha confesado que debía mover el avispero ante los resultados cosechados: "Está claro que debemos de cambiar por el tema de perfil de jugadores, pero porque una plantilla está para eso. Estoy muy contento con mi equipo. Si hubiésemos tenido una regularidad, pues no, pero tenemos que cambiar".

Las bajas están volviendo a desolar a la entidad de Martiricos, aunque con menos consecuencias que en otras semanas, pero sigue dificultando el objetivo del equipo. Son cinco las bajas, que tiene el equipo para este partido tan trascendental para las aspiraciones de los blanquiazules, pero encuentra una buena noticia en Kevin Medina. "Está haciendo un esfuerzo brutal. Mañana hará entrenamiento completo y ya veremos si puede estar", comentó el técnico de Nules en rueda de prensa sobre el extremo formado en La Academia.

Después de las buenas noticias, siempre suelen llegar las malas y así fue, porque solo unos minutos después, el entrenador destapó que tendrá una baja inesperada y, además, repasó todas las que tiene para esta jornada: "Tenemos ahí el tema de Juanpe, que tiene unas pequeñas molestias desde ayer y hoy no ha entrenado. Estamos pendientes de Ramón, Haitam, Genaro y de Nelson por sanción y luego Juanpe que creo que no va a poder llegar".

A todo esto, se debe sumar que el Málaga CF ya lleva una baja este mercado invernal durante que es la de Loren Zúñiga, pero, además, es que no ha sumado ningún efectivo de los esperados ni un delantero ni un extremo. Pellicer dejó claro que no le importa porque ningún fichaje que se cierre este fin de semana estará ante el Castellón, que es donde tiene problemas para la alineación: "David, Pepe o Federico no va a estar el domingo contra el Castellón. El club está trabajando en eso. A mí me importa el partido y me enfoco en eso. La dirección deportiva es la que debe de centrarse en esos temas".