Entrevista a Roberto, jugador del Málaga: "Vinicius es el ejemplo de que el gol se puede entrenar"

Roberto Fernández Jaén (Puente Genil, 2002) está rompiendo el cascarón de una manera asombrosa. Lo intuyó José Alberto López. Pasó una mili valiosa en el filial del FC Barcelona y ahora mismo es un jugador de capital importancia en el Málaga de Pellicer. Madura a pasos agigantados dentro y fuera del campo. El terror de los vecinos, el niño que dormía con un balón, no tiene techo. Su derroche encandila a La Rosaleda y sus goles mantienen a los blanquiazules en la pelea por el ascenso. Los clubes piden precio. Loren Juarros quiere atar a un nueve de los que no hay en el mercado. Tiene contrato hasta 2025, mejorado salarialemente mientras se cocina el nuevo.

–Se le puede pedir muy poco más al fútbol en tan poco tiempo...

–La verdad es que me está yendo todo de color de rosa, espero seguir en esta línea y mejorar cada vez más.

–¿Está notando ese progreso, se nota que está avanzando en muchos aspectos?

–Sí, sobre todo diferenciando esos dos primeros años en en primer equipo. Hace dos y éste. Te pones a mirarlo y se nota mucho la mejoría tanto en el campo como mental.

–Pero cuando debutó con José Alberto ya mostraba muchas de las cualidades que exhibe ahora. Las tenía de base.

–Eso sí, el trabajo siempre, lo traía de casa. El esfuerzo. Sí es cierto que lo noto más a la hora de fijar más a los centrales, a buscar ese balón, ese rebote, la finalización...

–¿Se entrena la finalización? Siempre se ha dicho que el gol es algo innato.

–El gol se tiene, pero si se entrena se puede mejorar. El ejemplo más claro que podemos ver actualmente es Vinicius. Al principio fallaba bastantes goles y poco a poco individualmente lo ha estado entrenando y mírelo ahora.

–En su último año en el juvenil se movió por encima de los 20 goles y repartió bastantes asistencias.

–Soy un jugador que además de marcar goles me gusta dar asistencias y ayudar al compañero para que mejore. Este año llevo tres asistencias y espero dar más y seguir ayudando al equipo.

–¿Le gusta jugar con otro punta de otro perfil cerquita?

–Sí. Estando solo tienes que hacer el doble de esfuerzo y si tienes un punta a tu lado, sobre todo en los balones que llegan al área. Porque en la disputa con los centrales, cuando estás solo tienes a los dos contigo.

–¿Le está enseñando muchos trucos Dioni?

–Más que enseñarme, yo mejor le observo. Aprendo observándole. Tiene muchas cosas, es un jugador ya veterano, con mucha experiencia. Lo observo bastante y aprendo con él al lado.

–¿Cuál es el mejor consejo que le han dado en este tiempo compañeros y técnicos?

–Sobre todo a la hora de tener tranquilidad en el área, espera el momento y ser paciente. Yo creo que la tranquilidad.

–¿Y la toma de decisiones? ¿Nota que cada vez sabe mejor lo que tiene que hacer en cada momento en el campo?

–Sí, sí, sí. Soy consciente de que en esta categoría, y más cuanto más arriba estás, gozas de pocas ocasiones. Y las que tienes tienen que ir para dentro porque al final ahí está la pasta.

–¿Se le ha quedado alguna ocasión clavada de este año?

–Hombre, se me han quedado unas cuantas, sobre todo las que han ido al palo. Esta temporada ya han sido cuatro palos y le doy bastantes vueltas porque si hubieran ido para dentro habría sido todo mucho mejor.

–¿A dónde le gustaría llegar de aquí a final de temporada? Ya no solamente en números, sino en su evolución personal.

–En lo que decía de la toma de decisiones y también verme siendo un jugador bastante importante en el club y con números bastante altos.

–Igualó sus números del Barcelona. Le sabrá a poco.

–Al final soy ambicioso y quiero más. Ahora me he propuesto superar los números de la primera vuelta y voy a por ello.

–¿Se lo ha contado ya a alguien: ‘Eh, que quiero más’?

–No, lo principal es el equipo y yo intento ayudar en lo que sea. Si no es con goles, con asistencias o dándome esa carrera para que otro compañero la meta. Hago lo que sea, con eso no tengo problema.

–Es su segundo año en la categoría. ¿Le resulta más fácil ahora cuando mira a un lado y a otro y ve que está rodeado de tantos amigos?

–Al final te sientes más cómodo jugando con compañeros con los que llevas seis años, que cenas con ellos, duermes con ellos, has compartido muchísimas cosas. Te entiendes mejor en el campo y sabes lo que el compañero va a hacer con solo mirarlo.

–¿Con quién tiene más química de todos?

–Con la mayoría de los más jóvenes: Kevin, Dani Lorenzo, Larrubia, Bilal... Incluso con Dioni on el que tengo una química bastante buena.

–Habla de Dani Lorenzo, va a por usted, a por el pichichi.

–(Risas). Es un futbolista diferente. Tiene muchísima calidad y esa visión de juego y ese último pase que muy pocos lo tienen. La verdad es que también está mejorando poco a poco como futbolista.

–Nos contaba hace poco que Pellicer le quiere convertir en un todocampista. ¿Le ha dicho el míster qué futbolista quiere que sea Roberto cuando acabe la temporada?

–Él me ve que estoy progresando y quiere mejorarme claramente. También puedo jugar en banda y a veces me pone ahí por si hay alguna lesión de algún compañero o si por cuestiones de partido tengo que jugar ahí. Pelli me está mejorando en cada posición que juego.

–Otro que mencionaba era Bilal. Imagino que le gustaría verle disfrutando de más minutos...

–Hombre, claro. Yo cuando llegué aquí lo hice con él y siempre hemos estado juntos y vivimos muchas cosas. Nos decíamos que nuestro sueño era algún día jugar en La Rosaleda juntos. Se dio cinco minutos contra el Castilla pero no fue suficiente. Bilal tiene bastante calidad y mejora. Ha ido mejorando durante estos últimos años y esperemos que con trabajo y esfuerzo puede disfrutar de más minutos.

–¿Cómo le ve?

–Al final es complicado llevar el año que lleva Bilal. Pero está trabajando para él y para cuando le llegue la oportunidad como en la Copa del Rey, que le salió un partidazo.

–Tiene unas condiciones extraordinarias.

–Sí, sí. Tiene un físico espectacular y lo puede hacer tanto de lateral como más arriba en la banda.

–Los otros dos lunares son la lesión de Haitam y la salida de Loren Zuñiga.

–Haitam ya sabemos que está pasando lo más jodido del fútbol. Lo intentamos animar a diario. Si ya una lesión así es complicada, dos seguidas... Y con Loren es como con Bilal o Kevin, son amigos, hermanos. Hemos compartido muchas cosas. Él no ha tenido la suerte de triunfar aquí, pero creo que fuera le irá bien. Le deseo lo mejor, yo creo que está contento.

–¿Está contento con su llegada al Real Madrid C?

–Habría estado más contento si las cosas le hubieran ido mejor aquí. Pero con la salida yo creo que le va a cambiar el chip. Es una oportunidad buena para él y para su futuro.

–Dicen todos que era importante para el grupo, que en los entrenamientos sí veía portería con claridad.

–Es complicado. Es una racha negativa. Te tienen que llegar balones, los tienes que meter. No ha tenido esa pizca de suerte que necesitan los delanteros y ya está. El destino no ha querido que sea aquí y será en otro lado.

"Cuando rechazan ofertas por ti, ves lo que el club te valora; estoy contento, no tiene que ser complicado renovar”

–¿Y qué le depara el destino a Roberto?

–Yo espero llegar a lo más alto con el Málaga. Siempre lo he dicho.

–¿Cómo van esas negociaciones?

–Yo por eso estoy tranquilo. Aparte tampoco quiero estar dándole vueltas a eso porque al final eso lo lleva mi representante y yo quiero centrarme, lo primero, en el partido ante el Castellón, que creo que es más importante. y en la liga.

–El club siempre le ha transmitido que está muy contento con usted.

–Sí y yo también estoy contento con ellos y no tiene que ser nada complicado.

–¿Le sorprendió que le mejoraran el contrato?

–Sí, es una cosa que tú te dices: ‘Bueno, es un premio al esfuerzo’. Me sentó bastante bien.

–Dice que no le gusta pensar en otras cosas, pero debe ser difícil abstraerse cuando también le van llegando ofertas como la del Brescia y la última de Chipre. Es otro gesto del club que se rechace una oferta cercana al millón de euros.

–Al final, cuando llegan ofertas de esa valor y se rechazan ves que te valoran. Yo eso también lo veo y por eso estoy contentísimo aquí, porque veo que me valoran, que piensan en mí y que me ven como una gran apuesta de futuro.

–¿Le ha llegado alguna oferta más?

–No que yo sepa.

–Tampoco creo que se viera en Chipre con 20 años...

–No, no, la verdad es que no. Y el idioma también tiene que ser complicado.

–Y la lejanía de Córdoba.

–Málaga está a una de mi casa.

–¿Cómo están en casa?

–Es lo que quería ver, que yo esté feliz, que estén saliendo las cosas bien y ahora lo que esperan es que el equipo esté arriba.

–¿Cuántas camisetas ha repartido?

–Uf... En casa diez o doce. Fuera muchísimas más todavía.

–¿Sus padres tenían claro que se dedicaría al fútbol o eran de los que apretaban con los estudios?

–Mis padres siempre me han dado esa educación y el tema de los estudios. Pero veían cosas de pequeño que sobresalía a lo mejor con mis compañeros en el pueblo y lo dieron todo porque fuera futbolista y les ha salido bien gracias a Dios.

"De pequeño hasta dormía con un balón; a los vecinos les he roto de todo, ahora se ríen, pero entonces...”

–¿Se plantea hacer alguna cosa aparte del fútbol?

–Sí, a mí me gustaría tener algo en relación con el deporte. Y aparte aprender algún idioma. Lo que se pueda.

–Idioma por si algún día toca hacer la maletas, que nunca se sabe.

–Nunca se sabe y aparte de eso también para algún trabajo o lo que sea viene bien tener otro idioma.

–¿Se recuerda siempre con un balón desde pequeño?

–Sí, siempre. Me pongo a ver imágenes mías de pequeño en algún álbum y siempre tenía un balón, incluso para dormir tenía uno. Imagínese. Para mí el fútbol lo es todo.

–Alguna lámpara habrá roto.

–Lámparas, plantas, a los vecinos les he roto de todo. Ahora ya se ríen, pero antes no hacía tanta gracia...

–Viene un partido importantísimo ante un Castellón que se ha distanciado bastante.

–Al final el Castellón va primero y tenemos claro que es de los mejores equipos de la categoría. Queremos pelearlo, dar una buena imagen y podemos ganarles.

–¿Les sorprende el ritmo que llevan?

–Son unos números que prácticamente no se han visto en esta categoría y es sorprendente, pero nosotros tenemos capacidad para eso y más.

–Roberto ya tiene la experiencia del año pasado. No sólo en el play off, sino de ver cómo puede cambiar todo en una segunda vuelta.

–Es increíble. Estabas viendo al Amorebieta en descenso, de repente gana cinco partidos seguidos, se mete arriba, y en el último tramo de temporada lo gana todo y asciende. El Eldense, sin embargo, se tira toda la temporada el primero, empatan con nosotros, pierden otro partido y quedan segundos. Esta categoría para mí es súper complicada y siempre tienes que mantener una regularidad o si no...

–¿Cuál es el jugador rival que más le ha gustado?

–Tengo un compañero, que es allí de mi pueblo, Carracedo, del Córdoba. Tiene mucha calidad y es el jugador con más asistencias de la categoría. A mí siempre me ha sorprendido ese jugador.

–Hay cinco equipos arriba, ¿serán los que se mantengan o todavía puede dar muchas vueltas? Recre y Córdoba andan muy bien.

–Recre, Córdoba, Algeciras, Intercity... Son equipos bastante duros y vamos a tener que ser muy regulares porque en dos partidos malos, bajas y te superan. Hay que estar con el gancho como dice el míster.

–¿Hay algún tapado?

–Ese tapado puede ser el Murcia. No le están saliendo las cosas, pero ves jugador por jugador y tienen un equipazo.

–¿Le sorprendió lo bien trabajado que estaba el Ceuta y lo claros que tenían algunos conceptos?

–Ya sabíamos que al míster de ellos le gusta salir con el balón jugando. Tenían las ideas claras y nos habían estudiado muy bien.

–Se habló mucho de su partido en Copa. Cuente algo de esa experiencia.

–Tenía ganas de verme personalmente en un escenario como ese. Un estadio lleno, un equipo de Champions, unos centrales internacionales de élite. Yo quería ponerme a prueba y me fui bastante contento en lo personal.

–Y se intercambió la camiseta.

–Sí, aunque yo creo que ya me la quería quitar durante el partido. Al final nos las cambiamos y nos dimos la enhorabuena.

–¿Tiene la espinita de la llamada de las inferiores de España?

–El año de juveniles, que metí bastantes goles, hubo alguna posibilidad de haber ido, pero llegó la pandemia. Me queda esa espinita, pero aún sueño con ir convocado con la selección.

–¿Cómo es su relación con Loren Juarros?

–Muy buena, al haber sido futbolista sabe cómo piensas y cuál puede ser tu forma de sentirte. Suele hablarme cuando nos cruzamos por los pasillos o después de los partidos. ¿Algún consejo? Ahí no se mete, eso se lo deja al míster. Manolo (Sánchez) también está ahí muy atento.