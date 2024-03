Pellicer: "Había la obligación de ganar, hoy teníamos que dar otra imagen"

Resignado Sergio Pellicer al analizar el empate ante el Linares, preocupante por la imagen que dio el Málaga en la primera parte y que no se pudo volcar tras el descanso. "Es cierto que han estado mejores. La primera parte no hemos estado, viendo además cómo veníamos, Situaciones de las cuales, no por un tema táctico, sino que en saques de banda te generan acciones de peligro. No hemos estado, siendo tan organizados. En situaciones de segunda jugada, de no estar bien. No ha sido actitud, sino situaciones de llegar mas tarde. Te enfrentas a un rival que es el cuarto mejor de la segunda vuelta, que compite. No hemos prestado atención. Y me ha sorprendido. Se lo he dicho a los jugadores en el descanso. La situaciones que hemos visto... Somos personas. Me sorprende por la semana que hemos hecho. No hemos concentrado, la primera vez en la temporada que lo hacemos para prestar atención a este partido. En la segunda, ha sido más abierta. Tuvimos riesgos para que ellos pudieran correr. Con un poco mas de espacios. Con la entrada de Ramon, nos ha dado mucha claridad, calidad en los pases. Deberíamos haber dado otra imagen. No me voy contento. Otra vez a a recuperarse a, entender que somos personas, que a a veces estamos mejor y peor. A seguir buscando ideas. Cuando hay ruido, es terrible".

"Muchas veces no es actitud, sino que somos personas. Situaciones de atención, concentración, en las cuales el rival te llega y ataca. Se ha acercado a nuestra área, de los equipo que mas lo ha hecho aquí. Está claro que no estamos bien, viendo que te generan una jugada de un saque de banda. Es una cuestión de hablarse, estar activos, no de actitud. Hay que aumentar todos el nivel. Cuando te pones la camiseta del Málaga, no eres mejor que el rival. Hay que dar todo todos, hasta los utileros. A mi me queda menos tiempo que a ellos seguramente. Les he dicho que hay que darlo todo. Lo que hemos conseguido hasta ahora, creo que vamos terceros, da lo mismo, estamos en uno de los años mas importantes de la historia del Málaga. Tenemos que aportar todos mas. Pase lo que pase, la actitud debe seguir, y para eso estoy yo. Hasta me han puesto un meme. Que esa sensación no se vuelva a dar, y si se da porque le rival ha sido superior a ti. Somos de los mejores si estamos con el gancho. A muchos que nos elogian de atrás, son unos impostores. Que todos lo que aporten, den soluciones. Muchos se dan palmadas de malaguismo. Estamos en un momento importante y queda lo mejor. Y vamos a perder partidos. Intentar que todos estemos focalizados y rememos juntos en la misma dirección. Ya pasaremos facturas a quien se tenga que pasar", profundizaba Pellicer.

"Tenemos que estar ocupados. Vamos a analizar. Es muy difícil esta categoría. Los resultados han estado ahí. No lo hemos solucionado esos problemas. Hay rendimientos, que es el entrenamiento y el competitivo, hoy no es acorde a cómo veníamos. Tenía mucha ilusión y responsabilidad, de haber estado concentrados. Es verdad que estas situaciones nunca vienen bien, pero hay que aprovecharlas para dar pasos hacia delante", hora de buscar soluciones y consciente de lo que se esfuma. "Teníamos la obligación de ganar. Es un punto insuficiente. Se ha podido dar algunas situaciones donde puedes perder. Hemos salido vivos tras el descanso. Y es bueno, porque seguimos. Pero teníamos la obligación de conseguir la victoria. En Algeciras empatamos, ganamos al Intercity. Junto con el Córdoba, estamos siendo los mejores de la segunda vuelta. Hay que aumentar el nivel. Tenemos que seguir mejorando, siempre. Hemos encajado un gol. Tendremos que hablarlo, porque nos distrae esa racha. Buscar nuevas ideas, rendimientos, porque eso es lo mejor para rodo. Que el ruido se olvide porque es terrible. Ahora es la zona importante. Ocho etapas, que pueden ser más. Hay que dar el máximo, por todo lo que representamos. Todo lo que estamos transmitiendo durante el año, se puede perder en nada, en una acción o una jugada, eso se lo he ducho a los jugadores tras el partido. Entender que cuando no estas bien, hay que estar mas ordenado.

"Ya lo conocéis todos. Ha entrado en un contexto complicado. Nos ha dado pausa, el colocarnos y empezar a atacar. Al principio le ha costado, pero Ramón le daba sentido al juego. Intentar que filtrara pases, superar líneas. Lo veo bien. Es la mejor noticia de hoy: ha estado a buen nivel", valoraba el buen regreso de Ramón, entrada tras el descanso tras un triple cambio, que deja claro que hay jugadores que no están. "Siempre tenemos problemas de lesiones, de estados de forma. No teníamos a Dani y Genaro. Es cierto que a la hora de la verdad, el grueso van a ser 16-17 jugadores. Pero para mi es importante que estén todos. Tenemos a favor de otros el tema de los centrales, que Moussa y Murillo entrenan como animales. Tenemos que darle eso también. Eso de que todo el mundo se conozca el once, era de otros tiempos. Seguro que el día del Ceuta va a haber cambios, en función del estado optimo de los jugadores. Siempre intentamos poner al mejor equipo".