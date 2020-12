Rahmani le echa filosofía a su expulsión

Uno de los grandes protagonistas del partido entre el Málaga y el Logroñés fue Yanis Rahmani, que sin saber muy bien cómo ni por qué, fue expulsado a los 36 minutos de juego. El extremo, el futbolista más inspirado del equipo en este primer tramo liguero, se lo toma con filosofía cuando todavía sólo han pasado unas horas desde su injusta expulsión.

"Cuantos más obstáculos en el camino, más valor tendrá la recompensa A volver más fuerte y con más hambre que nunca", compartió Rahmani en las redes sociales este lunes 21 de diciembre. Así es el futbolista francés, que trata de exprimir lo positivo a cada situación por adversa que parezca.

Desde luego, la redacción del acta de Moreno Aragón que no considera la acción como agresión: "Fue expulsado por el siguiente motivo: golpear a un contrario con el brazo en la cara, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en disputa". Le pueden caer dos o tres partidos si los servicios jurídicos del Málaga no consiguen suavizar el asunto.