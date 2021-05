Pellicer y su renovación: "No habrá culebrón, esta semana lo cerraremos todo"

Sergio Pellicer seguirá siendo el entrenador del Málaga la próxima temporada. Así se desprende de las palabras del técnico castellonense en la víspera del partido ante el Espanyol. El entrenador malaguista quiso responder en primer lugar a esa pregunta sobre su futuro para después centrarse en el complicadísimo partido en tierras catalanas de este domingo. Pero, a tenor de su discurso, hay fumata blanca inminente. Como ya se publicó, habrá una reunión esta semana. Y la entente se vislumbra.

"Entiendo vuestro trabajo y que me preguntéis por mi futuro", explicaba el entrenador: "Hasta ahora hemos sido muy transparentes. José María Muñoz, Manolo Gaspar y yo priorizamos el Málaga, el presente y que no haya distracción. El club ha marcado los tiempos. Sabéis lo que yo pienso, siempre lo he dicho. Esta semana vamos a hablar, habrá una reunión y no habrá problemas para continuar. Transmití que el Málaga es lo más importante".

"Queda menos de un mes de competición. El club y nosotros queremos esta semana que entra cerrarlo todo y dejar las cosas claras. Dejar claro que por encima de todo está el Málaga. Hacía tiempo que no había esta comunión y complicidad entre los responsables del club. Insisto, esta semana o la otra todo va a quedar claro para focalizarnos en el juego. Es normal que a finales de temporada se hable de jugadores, entrenadores, de lo que harán. Tenemos una pequeña ventaja aquí, y es que hay mucha claridad y transparencia. Hablamos mucho y muy claro, no habrá culebrón ni debates", cerraba el técnico.

La voluntad mutua ha sido continuar unidos. El Málaga marcó los tiempos aduciendo que no tenía claro el límite salarial y que no podía haber una oferta concreta. Se ha avanzado en las últimas semanas y todo está sobre ruedas para que el técnico durante el último año y medio prolongue su compromiso con el club, ganador por su trabajo en este periodo de zozobra, del que ha conseguido salir con la cabeza alta.