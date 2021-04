La semana que viene está prevista una reunión entre el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, y los representantes de Sergio Pellicer para tratar de avanzar en la renovación del entrenador blanquiazul, que finaliza su compromiso el próximo 30 de junio. Ambas partes se muestran optimistas en cuanto al posible desenlace a pesar de que haya aspectos que tienen que valorar dentro de sus áreas.

El de Nules deja estos asuntos en manos de sus agentes mientras prepara final de temporada, siempre con la premisa de que no tiene otra prioridad que no sea la de seguir en el club que considera su casa y la de su cuerpo técnico. No hay distancia en ese sentido con lo que piensa Manolo Gaspar, que hace varios meses ya dijo a su entrenador que quería contar con él para el próximo curso independientemente del desenlace del actual. Y sigue pensando lo mismo.

La comunicación entre ambos es constante y fluida, como siempre ha sido. Ahí radica gran parte de los éxitos cosechados en esta compleja temporada que al final se ha resuelto con una atípica calma. Tanto es así que la dirección deportiva sigue planificando con vistas a la campaña 2021/2022 contando con Pellicer. Con su presencia y con su opinión.

Planificar, claro está, dentro de un marco no definido aún (se espera que José María Muñoz traiga pronto de LaLiga alguna idea aproximada de cuál será el escenario económico). Se tiene una idea aproximada de lo que se quiere para el siguiente Málaga (plan para los canteranos, renovaciones, continuidad de varios cedidos de la actual plantilla, posibles refuerzos).

El club pretende, de cualquier modo, que el entrenador –al que se considera el hombre idóneo para seguir pilotando el equipo– se sienta valorado y reconocido. Precisamente a eso aspira Pellicer para sí mismo y su cuerpo técnico. Se producirá una mejora económica por delimitar aún. Nadie piensa que la cuestión monetaria será un obstáculo.

Habrá que ver si también se llega a un entente rápido en cuanto a la duración del contrato. Ahí podría desear algo más de estabilidad el técnico, pero la dirección deportiva renovó solamente por un año, por lo que no parece fácil que pudiera ofertar más tiempo.

En cuanto a objetivos y exigencias, a día de hoy tampoco se puede calibrar del todo con tantas cuestiones en el aire que ni siquiera dependen del club. La intención –esto se ha dicho también públicamente– es tratar de estabilizar al Málaga dentro de la categoría antes de intentar asumir cotas mayores. Por eso es importante no tratar de adelantar los tiempos, todo llegará en su momento.