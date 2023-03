Cuatro bloques de tres partidos, la vía del milagro para Pellicer

Sergio Pellicer trata de medir sus palabras en cada comparecencia previa a los partidos del Málaga CF. Quiere mantener viva la llama pese a que las matemáticas y el tiempo jueguen en su contra. Entiende que tiene que ponerse pequeñas metas realistas y habla de dividir el objetivo en bloques de tres partidos empezando por la cita ante la UD Las Palmas.

"Es una semana dura, ya dije que las victorias y las derrotas duran 24 horas, pero esta un poco más. Lo puedes afrontar estos de dos formas: rendirse o luchar. Es complicado pero vamos a luchar. La semana empieza con desazón. Un día, el miércoles estuvimos diez horas juntos. No paramos, estamos ahí, el equipo pese al resultado lo intentó. Tenemos que ver ese foco de lo real de estos últimos tres partidos, dos derrotas y una victoria pero hemos estado más cerca de otra cosa. A la afición eso no le vale. Cuatro bloques de tres partidos, este y dos en casa. Ese va a ser el objetivo o será todo muy apocalíptico. Tanto si se gana como si se pierde, los estímulos son como una montaña rusa, y necesitamos salir de ahí porque en ese sitio no estamos bien”, comenzó el entrenador de Nules.

“Me mantengo en una burbuja. Entiendo todo, pero prefiero locos inconformistas que cuerdos conformistas. Está ahí el Big Data que nos da pocas posibilidades pero mientras tengamos, a seguir manteniendo la fe. Es una pena estos últimos resultados porque no va acorde con lo que hacemos. En 11 contra 11 no habríamos perdido ante el Racing. Demuestra que no estamos muertos. Dividirlo en bloques, ser conscientes de la situación. Compromiso que estamos viendo. Van a ser muy importantes”, insistió.

La palabra descenso sigue estando desterrada: "Yo no voy a decir esa palabra. Sí que es verdad que muchas veces se dan imposibles, le quitamos la i y la m. Vamos al frente. Los resultados últimos nos hacen pensar ciertas cosas, pero lo estamos intentando, trabajando. Hay muchas horas de trabajo. Luego no se verá en resultados, pero nos dejaremos la vida. Hace seis partidos cuando llegué tenía la esperanza de hacer un equipo ganador y la sigo teniendo, aunque ahora mismo cuesta. Mi energía y la del cuerpo técnico es esa, hambre, humildad y creer. Toca agachar la cabeza, trabajar y soportar todo, porque para eso estamos. Detrás de nosotros hay una afición y un escudo sufriendo. Nadie se puede dejar nada, por encima de quien sea. Esto es fútbol y sabemos las sillas eléctricas cómo son. Luchar y pelear hasta el final. El que no crea no va a jugar, no va a estar”.

En la recta final de cada temporada suelen llegar más resultados inesperados. Una vez más, llegó con su teoría de las mini ligas: “Tenemos que mirar, una visión no a partido a partido sino mirar que quedan doce y dividir en cuatro bloques, es lo más coherente y sensato. Cualquier derrota ahora se multiplica por mil, pero todo va a depender de nosotros, no podemos mirar a las otras cosas que pasan en la categoría. Hacer un mínimo de puntos y luego a pensar en el siguiente. Mirar más allá nos ha ido bastante mal. Cada partido lo vemos como una final. Trato de medir mucho las palabras porque hay desazón y es normal, tenemos que darle la vuelta los profesionales. A los jugadores los veo durante la semana hacer cosas que te llevan a creer. Hay que lograr la primera victoria para luego encadenarla. Vamos a pensar en estos tres la puntuación que hay que sacar para seguir subsistiendo. Mantenernos en una burbuja y aguantar el chaparrón porque nos lo merecemos”.

Vestuario

“Hablo de lo que a mí me han trasladado. Si se tiene que individualizar, héroes muy pocos y muchos villanos. Es el momento de estar en el grupo, con nosotros mismos. Cosas muy positivas entre nosotros. Saber que esta situación es por deméritos propios. No estamos haciendo algo bien. Podemos ser un equipo que se convierta en más ganador. A día de hoy veo al equipo que está. Luego en el fútbol hay muchas grietas. Yo tengo una percepción desde dentro y quizás fuera es otra".

Las Palmas

“Jugamos contra Las Palmas, La clasificación lo dice todo. Por historia y filosofía de club es poseedor de la pelota, dominador, pero este año ha dado paso adelante en cambio de chipo tras pérdida, está con la flecha para arriba. Hemos visto todo el potencial que tiene, pero también tienen sus debilidades. Hemos visto que en su estadio han cosechado dos derrotas. Ocuparnos mucho de nosotros, ser muy equilibrados. Si aprietas arriba y salen de presión te hacen daño. Si vas a bloque bajo, tienen paciencia. Intentar tener el balón en zonas donde se les puede hacer daño. Equilibrio también emocional, no hemos sabido dar la vuelta a situaciones en contra. Espero con nuestra mejor versión, porque la necesitas de todos, defensivo, portero y atacante, que es la que nos faltó en Granada".