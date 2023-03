El Málaga CF y la gestión de los cuatro millones de euros

El Málaga está en un panorama complejo. En situación de interinidad desde hace tres años, con un director general aterrizado hace menos de un mes, sin director deportivo, con el equipo cayéndose fuera del fútbol profesional y un futuro de recortes drásticos y despidos. Pocos estímulos positivos a los que aferrarse, pero la resolución del TAS debe desbloquear el dinero de Ontiveros y eso cambiaría el mapa. De consumarse el pago de esos cuatro millones, ¿quién los va a gestionar y cómo?

Hay quien se resiste a pensar ya en la Primera Federación, pero la realidad es que pese a lo que digan las matemáticas, lo más sensato es ir preparando el peor de los escenarios. El Málaga se va a quedar sin el dinero de CVC y sin el dinero de las televisiones. Le queda Hummel como aliado y habrá que ver qué papel desempeñan las instituciones tras el desengaño de este curso, donde hubo contribuciones más que generosas. Ventas, patrocinios, abonos y entradas para un club que además tendrá la obligación de partir como máximo favorito a volver a Segunda División. Si entran los cuatro millones de Ontiveros, se podrá llorar con un ojo.

Se espera mucho de Kike Pérez, a quien de momento se ha visto representando al Málaga CF en un acto reciente de LaLiga y en la feria de turismo de Berlín. Su entorno desliza que tiene varias decisiones de calado tomadas pero que no quiere adelantar los tiempos. Su presencia es el único factor diferencial con respecto a los gestores que han conducido al equipo y al club a este punto de incertidumbre. No inspira confianza que el proyecto siga en las mismas manos, que no haya cambios.