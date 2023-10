Pellicer y el temor a los "reventadores" en el Antequera - Málaga CF

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación en la previa del partido entre el Antequera y el Málaga. Los dos equipos malagueños están metidos en la zona de play off, pero los locales tienen ahora mismo un aura especial. La comparecencia del entrenador de Nules fue extensa y, sobre todo, densa. Prepara el terreno porque sabe que una derrota o dar mala imagen en El Maulí les puede hacer mucho daño. Además, con su discurso reparte también el favoritismo y carga de cierta presión a los de Javi Medina.

"Parece un partido para reventadores, que si perdemos ya tiene que reventar todo. Estamos pensando en competir, como hicimos el otro día contra el Castilla, donde fuimos a ganar. Noto cada semana la presión que tenemos que tener. Jugar un partido con el Málaga requiere cinco en otro equipo. Hay jugadores del Antequera con un nivel muy alto, pero no es lo mismo jugar aquí. Esa liberación hace que sean valientes, atrevidos, no tengo que pensar más allá", destacó el entrenador.

“Un partido de hermanos dentro de la provincia, espero que se vea una rivalidad competitiva pero con los valores del deporte y la pureza del fútbol. Que gane el mejor. Nos vimos en dos partidos de pretemporada pero ahora son uno de los equipos más en forma. Han ganado el respeto a la categoría por los resultados y por las formas en que lo están consiguiendo. Es el que más posesión tiene de la categoría y el que menos tiros recibe en su portería. Significa que está en gran estado. Nuestra idea es ser nosotros mismos, de lo que nos vamos a encontrar no creo que vayan a cambiar su forma de jugar. En las últimas jornadas los equipos han cambiado su forma de jugar contra nosotros, el Castilla sin ir más lejos, pero nos esperamos un Antequera que vaya a apretar arriba y quiera tener el balón. Nosotros sabemos nuestras fortalezas, somos agresivos en la presión, queremos también tener el balón, llevar la pelota al último tercio. Va a ser un partido en el que habrá que manejar diferentes registros. No pensemos que somos el Málaga, porque lo somos pero desde la pelea, la humildad, ponernos el casco y el traje de faena. Para ellos es el partido de la temporada y nosotros tenemos que afrontarlo con la misma tensión”, se extendió Pellicer nada más comenzar.

"Siempre intento ponerme en el lugar del otro. También he estado en la otra situación, tener menos presión. Ellos se han ganado el respeto de la categoría y nosotros tenemos el peso del escudo. Nuestro mayor anclaje y nuestra mayor motivación es nuestra gente. Cada partido para nosotros es el máximo, por eso no es fácil jugar en el Málaga. Cada partido y cada entrenamiento tienes que ir al límite y eso genera un desgaste brutal. Lo tenemos que afrontar con la misma idea. Cada uno jugará con sus armas. Junto con el Castellón ellos tienen el mejor estado de forma de la categoría, pero nosotros no estamos mal y estamos siendo nosotros mismos”, añadió.

Rotaciones

“Vamos a poner el equipo para ganar. No estoy pensando en el partido del miércoles ni el siguiente ante el Córdoba. Tengo la misma ilusión y hambre que los que están a 50 kilómetros. Ellos no van a estar pensando en lo que está por venir. Y eso es lo que tengo que transmitir. Es un partido de rivalidad pero tenemos que hacer nuestro camino, en el foco. Pondremos el mejor equipo y luego las soluciones que nos tienen que dar los demás. Hay que ser autocríticos, tenemos que dar un plus más. El otro día hicimos un esfuerzo sublime y eso es innegociable”.