Antequera - Málaga CF: Javi Medina, entrenador de moda con 29 años

Javier Medina Morales (El Garrobo, Sevilla, 1994) es uno de los entrenadores de moda en el fútbol español. El más joven de las tres primeras categorías, fue el primer sorprendido cuando el Antequera CF apostó por él para asumir las riendas del equipo. Había sido el ayudante de Abel Segovia, el constructor del ascenso, y tenía algo de experiencia ganada en el filial del Real Betis. Pero dirigir a un conjunto de Primera RFEF era un reto mayúsculo.

Lo aceptó con valentía y orgullo, que son dos de las señas de identidad de su Antequera. No era una decisión sencilla, sobre todo porque la capacidad económica del club malagueño es muy limitada (poco más de un millón de presupuesto y apenas unos 400.000 euros para toda la plantilla). Sin embargo, el fútbol se ha ido abriendo paso y los verdes se han situado en zona de play off mostrando además un juego vistoso y donde el balón es protagonista absoluto.

El arranque de temporada tampoco fue el mejor, especialmente en cuanto a resultados. Cayó consecutivamente contra los filiales del Atlético de Madrid y del Real Madrid en las dos primeras jornadas. Después llegaron sendos empates en Huelva contra el Recre y en El Maulí frente al Castellón. Entonces sabía a poco. Dos puntos de 12 le hacían candidato al descenso. Las sensaciones y el juego no mostraban eso.

Esos dos empates fueron de un mérito tremendo. Sobre todo el segundo, contra el líder destacado de la categoría, que solo se ha dejado puntos en Antequera. Lo que para muchos era un bache, para el conjunto malagueño era el comienzo de una remontada seria. No pierde desde la visita del Castilla y ha logrado victorias contundentes.

Medina no negocia con el estilo. Confeso admirador de Pep Guardiola y mucho antes de la escuela holandesa con Cruyff a la cabeza. "Intentamos ser un equipo que sea protagonista del juego a través del balón, salir a atacar y dominar los partidos con la pelota y hacer daño a los rivales jugando de esa forma. Ser un equipo muy agresivo cuando no tenemos el balón. Intentar dominar el balón y el espacio en defensa, meter al contrario contra su portero y defender hacia delante. Y con pelota abrir el campo y crear las mayores situaciones de gol", relató en AS.

El Málaga ya sabe lo que se va a encontrar: "Nosotros no vamos a cambiar lo que somos. No voy a decir en una entrevista o rueda de prensa algo diferente de lo que voy a hacer. No tengo por qué. Ellos saben cómo somos nosotros y que vamos a salir a jugar al fútbol e intentar dominar el juego con el balón. En según qué posiciones o espacios que podamos hacerles daño, intentar atacarles. Y después las virtudes que ellos tienen con balón, que son muchas, intentar detenerlas".