Pellicer, sin titubeos: "Es más que un partido"

Más información Carlos López pide una caldera en el Málaga CF - Castellón

El Málaga se enfrenta al que posiblemente sea el partido más importante de la temporada hasta el momento en este comienzo de la primera vuelta ante un Castellón que está haciendo una temporada histórica en esta jovencísima Primera Federación. Sergio Pellicer ha hablado en rueda de prensa antes del encuentro.

El entrenador comentó la importancia del duelo: "Es cierto que es un partido que son más de tres puntos. Hay cosas como el 'goal average'. No es una final, porque eso es cuando no hay nada detrás. La diferencia es la regularidad en cuanto a victorias. Después, pasé lo que pase, va a ver mucho por hacer. Es verdad que si ganamos es un chute de ilusión. Si recibimos un resultado que no es el deseado, pues durará 24 horas. El rival está haciendo cosas que no son normales en la categoría". "Lo digo porque es el inmediato y es cierto que jugando contra lo primeros y están demostrando que son los primeros por clasificación y por lo que transmiten, pero ahora empezamos la primera vuelta. Comienza la segunda vuelta y tenemos que ser nosotros mismos y con confianza. Debemos saber que no hemos entrado bien a los partidos después del parón y hay que preparar un partido de mucho voltaje. Mucha confianza de mis jugadores. Va a ser un partido de ida y vuelta por las formas de jugar", añadió.

Tras esto, el técnico hizo una pequeña radiografía del rival: "Estoy ocupado porque el Castellón tiene una idea muy clara en los primeros y últimos minutos. Es un equipo muy ofensivo aunque juega con cinco jugadores. Es un equipo que siempre juega hacia delante y provoca mucho caos en el partido. No venimos bien después de navidad y ahora tenemos que recuperar. Estamos teniendo problemas en la presión y en la estructura de ataque. El Castellón es el equipo que más faltas hace de la categoría y por eso debo trabajar los cruces y el repliegue tras pérdida". "Es un buque que tiene las ideas muy claras. Además de la estructura, pues de técnicos y de medios y con tecnología de EE. UU. con el big data que ha firmado a su entrenador cuatro años, pero esto lo importante son los resultados. Son muy regulares. Algo que sorprende es que jugadores fuera de su posición siguen rindiendo y siendo determinantes. Creo que debemos de subir el nivel competitivo y acercarnos aún más a Ibiza y Castellón", añadió el técnico.

Pellicer dejó claro de que su plantilla ha dado un paso adelante durante la semana: "Estas semanas son las más fáciles porque la situación la requiere. Un partido entre dos históricos que tienen una situación que saben lo que es. Todo va volando porque hay mucha motivación. Es verdad que hemos trabajado mucho también a nivel grupal, porque creo que ese es el problema. Creo que la Copa del Rey nos ha distraído. No es excusa, pero nos ha distraído a todos. Se lo dije el otro día que tenemos la oportunidad de ser el mejor equipo de la segunda vuelta". No obstante, anunció cambios de cara a al domingo: "Las dos cosas. Está claro que debemos de cambiar por el tema de perfil de jugadores, pero porque una plantilla está para eso. Estoy muy contento con mi equipo. Si hubiésemos tenido una regularidad, pues no, pero tenemos que cambiar. Sabemos perfectamente que vamos a buscar esa calidad y tener ese último paso. Debemos ser muy atrevidos y muy valientes. Debemos tener calidad y personalidad".

Quiso romper una lanza por su plantel después de la derrota de la pasada semana para que no se cuestione su valentía: "En Ceuta, fuimos los más valientes y, a pesar de lo que se dice, somos un equipo que apretamos mucho arriba. El Castellón siempre está amenazándote y no te deja mover de lado a lado para que te la juegues en largo. Va a ser un partido de goles y por eso quiero que se trabaje bien las emociones".

Por último, respondió sobre si tiene algo que decir a la afición: "A la gente no se le puede mandar ningún mensaje más porque nos hacen sentir cosas que no son normales. Cada vez viene más gente y más niños y eso no se puede explicar. La ilusión a pesar de donde estamos es muy grande. Nosotros tenemos un poder sentimental muy fuerte hacia nuestra gente. Este duelo no es una final, pero lo podemos catalogar de playoff. Nos adelantamos a futuras situaciones que pueden ocurrir".