Pellicer: "Es una victoria de seis puntos por todo lo que genera"

Sergio Pellicer analizaba el valioso triunfo del Málaga CF en Baleares. Satisfecho el de Nules y esperanzado con las consecuencias que puedan traer este 1-2. "Creo que son mas que tres puntos, sobre todo por lo que genera, la autoestima, de que hayamos sido capaces de responder. No entramos bien al partido y estuvimos bien con el balón tras el 1-0; lo digo porque hemos podido remontar, por los jugadores me alegro especialmente. Es una victoria de seis puntos por todo lo que genera". Metió el bisturí y puso especial énfasis en esos fallos de cara a portería. "Ha habido fases. Nos ha faltado contundencia, generamos oportunidades pero nos ha faltado esa efectividad. Ellos no perdieron la cara al partido, nosotros tuvimos esas situaciones para marcar el tercero. No ha podido ser y nos tocó sufrir, que será el ADN de este equipo. Tenemos muchas cosas que mejorar, siendo autocríticos, y haremos el análisis. Pero estoy muy contento por la forma en que se ha ganado. Ver el compromiso de los jugadores que salen del banquillo me alegra mucho", reflexionaba.

Feliz con la labor de los puntas. "Ha marcado Roberto, Dioni, Loren ha tenido situaciones. Eso es muy importante. Es un jugador asociativo, queremos que aparezca en esas zonas de definición, muy contento por él. Es una victoria de compromiso, equipo y cogerla para poder mejorar". Un plan de partido que estuvo adaptado a lo que demandaba el juego. "La idea de la primera parte ha sido ser ofensivos, hemos hecho 20-30 minutos de juego muy interesantes. Tenemos que encontrar el equilibrio, hay que mejorar la portería a cero. Me quedo con el ADN de sufrimiento, pero tenemos que ser mas contundentes. Ante cualquier rival te genera situaciones de la nada, una segunda jugada o saque de banda. Buscar el camino en la fase ofensiva, y más eficacia en las ocasiones que tengamos. La primera parte sus acciones de peligro han sido de juego directo, saque de banda, segunda jugada; los rivales van a dar siempre un plus y nosotros estuvimos desconectados. Hemos sacado la primer aparte muy bien con el balón, el primer gol ha sido una gran jugada. Y en las segunda parte esa eficacia y paciencia. A seguir mejorando entre todo".

"Einar lo hemos reservado porque ha hecho sesiones en la semana donde no ha estado al 100%. Tengo que analizar, a lo mejor repetimos alineación. Lo importante es que todos estamos cogiendo ritmo, me quedo con el compromiso de la plantilla, que hace que se contagie. Esa alegría se pasa", seguía. Agradecido Pellicer a la marea blanquiazul a 1000 kilómetros de casa. "Es increíble ver a gente aquí, aficionados que son casi de la familia. De los 86 partidos que llevo, siempre veo al menos 3 o 4 aficionados. Invertir ese sentimiento, gente trabajadora, lo que cuesta, y eso merece nuestro respeto. Siempre pongo al aficionado de ejemplo cada vez que un jugador se queja. Que nos suframos tanto en La Rosaleda el próximo partido, veremos el próximo partido, seguro que estarán con nosotros, pero ver esto es lo mejor".

Por último, cuestionado por la actuación de David Larrubia. "No es un extremo puro y duro, mas asociativo; cuando está con amplitud viendo de fuera a dentro. Esta dando paso hacia adelante, lo conozco desde hace tiempo. A seguir mejorando, esa es u mejor versión, pero creo que puede se incluso mas vertical; puede marcar goles y es una forma de contagiar al resto de jugadores".