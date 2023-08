Pellicer no baja la guardia: "Tenemos mucho que mejorar"

Sergio Pellicer valoró la segunda victoria del Málaga CF en pretemporada, de nuevo mostrando eficacia el conjunto blanquiazul en un Trofeo Costa del Sol que sirvió de armisticio con La Rosaleda. "A nivel físico vamos mejorando, sobre todo desde el principio. La pretemporada la arrancamos el 5 de julio, ahora nos viene una parte para evitar el cargar demasiado y lesiones. Tenemos una idea clara, de manejar registros, y veo cosas del día a día en los entrenamientos que me están gustando, el rimo de juego sobre todo. Hoy nos ha faltado mas tranquilidad con el balón, con los cambios era previsible; el pasar de lo que entrenamos a la competición, es lo que tenemos que mejorar. Vamos viendo cosas poco a poco, físicamente se ve claramente. Necesitamos la excelencia por parte de todos", explicaba el de Nules. "La gente está muy por encima de nosotros, lo han vuelto a demostrar. Todavía quedan 20 días para la competición, el primer partido en La Rosaleda después del sufrimiento del año pasado. Se lo he dicho a los chicos. Repite muy poca gente. Humildad, honestidad en nuestro trabajo y hambre. A partir de ahí, tenemos que trabajar sobre eso. Vamos a tener muchos partidos ahora, controlar el tema de las cargas, nos vendrá bien el resultado", días de evitar

Tantos de Kevin y Loren que ayudarán a la confianza. "El futbol es gol. Me alegro por ellos a nivel individual para que cojan confianza, pero queda muchísimo trabajo. A Kevin le digo que viene de marcar un gol en dos años, tienen que subir sus registros, todos tenemos que aumentar nuestro nival. Contentos por ambos". "La entrada de Larrubia en dinámica fue una de las grandes novedades. "David ha estado en plan de partido. Los jugadores que vienen de lesión, el ritmo es otro. Los partidos que vienen ahora seguro que iremos aumentando el nivel, con el rendimiento de entrenamiento, y David seguro que lo hará. En las primeras carreras ya no podía". Pellicer también analizó el partido de Roberto en el costado derecho. "Nos puede dar en esas posiciones a nivel táctico, amenaza bien los espacios, puede ir por dentro, sorprender, porque es un delantero que puede asociarse, es lo que estábamos buscando. Vamos probando cosas y ajustando; los entrenadores nos tenemos que reinventar y saber qué es lo mejor para el equipo". "Tendremos que cambiar algo, no es tema del línea, sino de cambar. La zona de calentamiento también la hemos cambiado, es cambiar situaciones y buscar algo diferente. Una ilusión nueva y pensando lo mejor", otra de las novedades es el cambio de banquillo local.