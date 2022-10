Pepe Mel, sobre Lumor y los canteranos que pegan

Pepe Mel, entrenador del Málaga CF, tuvo una entrevista en AS en la que hizo un extenso repaso a la actualidad del club, con varios nombres propios, como el último fichaje concretado, el del lateral izquierdo ghanés Lumor Agbenyenu. "Le conocíamos del Mallorca. Un chico fuerte y potente. Para arriba se suelta bien, es muy rápido. Hay que enseñarle algunos conceptos que nosotros tenemos y que desconoce. Nos va a ayudar. Si tuviera que jugar el lunes no hay ningún problema", decía sobre un jugador que da profundidad de plantilla. Tras la grave lesión de Víctor Olmo Javi Jiménez no tenía un lateral zurdo suplente.

También habló de los canteranos. "Vi a Moussa y pensé: 'Es el mejor que tenemos; ¿por qué no le voy a poner?'. 'No, es que no ha debutado…' Bueno, alguna vez tendrá que ser la primera. La desgracia es que el chaval se ha lesionado. Tengo mucha fe en Moussa porque tiene todo lo que los entrenadores buscamos en verano cuando formamos nuestros equipos: un central que sea rápido, agresivo, con buen desplazamiento, que vaya bien de cabeza y si encima saca bien la pelota, es de diez. Y Moussa tiene todo eso. Contra el Villarreal B no falló ni un solo pase. Eso es un central de garantías. Al igual que con Cristian. Necesitamos gente por fuera, hacer el campo grande, alguien que nos desborde, que llegue y centre. Y el chico en los entrenamientos ha demostrado que lo sabe hacer. Hay que darle la oportunidad. Para mí una buena noticia es Dani Lorenzo. Salió muy bien y consiguió un gol. Es un chico que sin duda va a ayudar mucho", explicaba el técnico madrileño.

"Nosotros sorprendimos al Lugo en la primera parte, precisamente, por la entrada de Cristian en el campo. Porque el anterior partido aquí habíamos jugado con el centro del campo en rombo y sin bandas porque no teníamos. No estaban Hervías ni Gallar y a Cristian le costaba arrancar. Quedamos 0-0. El equipo no estuvo mal pero el rival te lee. El Lugo presenta tres centrales y con jugadores por dentro porque es lo que esperaba. Nosotros planteamos el partido por fuera. Necesitamos recursos según el partido", también señalaba sobre el abanico táctico que intenta ampliar con los chavales de la cantera.