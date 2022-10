Oficial: Lumor, 14º fichaje del Málaga CF 2022/2023

El Málaga CF anunció de manera oficial el fichaje del lateral izquierdo Lumor Agbenyenu (15/08/1996, Accra) después de un periodo de pruebas que comenzó hace menos de diez días. Tal y como adelantó este diario, el internacional por Ghana, agente libre, cierra su nuevo contrato con el club de Martiricos, al que queda vinculado hasta final de la presente temporada.

Se trata del 14º refuerzo del Málaga con vistas a este curso 2022/2023 después de un mercado de fichajes en el que llegaron 13 futbolistas: Manolo Reina, Rubén Yáñez, Juanfran, Burgos, Bustinza, Ramalho, N'Diaye, Febas, Fran Villalba, Álex Gallar, Hervías, Fran Sol y Rubén Castro. El conjunto malacitano andaba corto de efectivos, especialmente en la banda izquierda, mermada más si cabe con la lesión de larga duración de Víctor Olmo.

Lumor lleva desde el lunes 10 de octubre con el grupo, ejercitándose, terminando de demostrar que está listo para competir pese a que se ha perdido unos meses de liga. Aunque a Pepe Mel no le hizo falta tanto para dar su ok a la contratación del lateral zurdo ghanés y ya dijo antes del partido ante el Lugo que por él no había ningún problema sino todo lo contrario.

"El chico físicamente está bien, tiene buenos números y por lo tanto es algo importante. Ya le conocíamos por su etapa en Mallorca, sabemos sus cosas buenas y malas. La decisión no se va a demorar mucho. En poco tiempo se tomará esa decisión sobre todo porque el club lo necesita", decía el madrileño ante los medios.

Lumor tiene 13 internacionalidades con la absoluta de Ghana y dilatada experiencia pese a sus 26 años en varios países. Fue reclutado por el Oporto en su etapa juvenil desde el Wassaman United de su país. Posteriormente estuvo en el Portimonense de la primera división lusa, el 1860 Múnich alemán de la segunda división alemana, y el Sporting de Portugal, que pagó por él después de que descollara en la Liga portuguesa 2.5 millones de euros.

De ahí empezó un periplo de cesiones que le llevó por el Göztepe turco y por el Mallorca. En tierras baleares jugó una temporada, la 2019/20, con 24 partidos oficiales y 21 como titular. Tuvo cierta continuidad y metió un gol y dio una asistencia en LaLiga. Allí se le vio como un jugador algo caótico y con algún problema táctico pero que mejoró bastante a las órdenes de Vicente Moreno, que le empleó en la mitad de los partidos. Y con potencia para jugar de lateral y carrilero.