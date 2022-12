Pepe Mel: "Hay jugadores que tienen que decir aquí estoy yo"

Pepe Mel atendió a los medios de comunicación antes del partido ante el Nàstic de Tarragona de Copa del Rey que cierra el curso 2022: "Hay jugadores que tienen que decir aquí estoy yo y ser importantes en el equipo. Buen rival, buen estadio, buen césped, no tenemos excusas para no encarar la eliminatoria para pasar y seguir en la Copa del Rey. Es un buen partido porque no tenemos ningún tipo de excusa. El rival tiene futbolistas que han jugado en Segunda División, sabemos que si pasamos vamos a estar metidos en un grupo con rivales atractivos para nuestra afición. Es un partido para darle máxima importancia, y yo se la doy".

Sobre las ausencias, sobre todo en los laterales, Mel no aclaró demasiado: "Tenemos hasta mañana para pensar. Los dos (Javi Jiménez y Lumor) se caen por gripe, también Pablo Chavarría. Tendremos que poner a alguien que nos dé nivel, sabiendo que no es su posición. Esteban es decisión técnica mía, también viene arrastrando molestias en el tobillo y haciendo un gran esfuerzo, siendo infiltrado incluso, y los que no vienen es por cualquier tipo de dolencia. Hay seis futbolistas del Malagueño en la lista, y habrá jugadores que tendrán la oportunidad de dar un paso adelante".

"Para nosotros ha sido magnífico que tanto Genaro como Jozabed hayan dado ese paso al frente y nos estén ayudando mucho. Son un ejemplo para todos los demás. El entrenador lo que quiere es ganar, que gane el Málaga, y pondré a los que crea que me rinden en el campo", siguió analizando el madrileño, que siguió: "Los tiempos no los podemos elegir, son los que son. Se paraba LaLiga tras el partido con el Alavés y el equipo se va con la cabeza limpia para enero. También es una buena noticia que podamos llevar a Gallar a Tarragona. En cuanto a las vacaciones, según pite el árbitro estamos de vacaciones. Entrenamos el 29, 30, 31 y el 1 depende de si jugamos en la Copa, o no".

Hizo parada en Gallar precisamente: "Gallar si va, es porque está disponible. Hemos hecho la goma, como se dice en ciclismo, tuvo la desgracia personal, cogió la gripe… Ahora está ilusionado con volver, va a tener sus minutos, y le va a venir bien la Copa para cargar las pilas".

Objetivo común

"Lo importante es el colectivo. ¿Manolo? Su comportamiento es un ejemplo para todos los compañeros. El equipo estaba atascado, y decidimos dar un cambio la semana de Cartagena. Le expliqué que necesitábamos cambiar. Está entrenando como el que más, es un ejemplo como capitán y se merece jugar mañana. Y seguramente jugará muchos más partidos, pero también entiende que hay un compañero que está dando un gran nivel y nos está dando vida", comentó sobre Manolo Reina.