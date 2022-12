Pepe Mel: "Toca pensar en la liga que es lo que nos da de comer"

El técnico del Málaga, Pepe Mel, atendió a los medios después de la derrota 2 a 1 del conjunto blanquiazul en su visita a Tarragona en la segunda ronda de la Copa del Rey. "Cuando estás con un resultado en contra, el equipo que va por delante quiere mantenerse y que va por debajo quiere cambiarlo, todo se acelera. Nosotros tenemos que tener más pegada. Hemos tenido buen ritmo, pero hace falta más arriba, sobre todo en la primera parte. Hemos tenido buenas noticias, la aparición de Bilal en lateral derecho, Alex Gallar que después de mucho tiempo ha jugado 60 minutos. Son buenas noticias para nosotros. A centrarnos en el Tenerife, que ya está eliminado, ahora nosotros también. Toca pensar en la liga que es lo que nos da de comer", valoraba.

Del debut de Juanma y esa citada reaparición de Gallar ahondaba: "Un canterano que se suma a la lista, ha hecho un buen partido, muy correcto y viene a ocupar una posición en la que buscamos gente que nos dé otras cosas. Los minutos que ha jugado Gallar después de mucho tiempo también son positivos. Paso atrás ninguno, el foco no lo giramos a otro lado. Nuestra prioridad es que el Málaga siga en Segunda División y para eso tenemos muchos partidos por delante, 20 o 21, en los que tenemos que rendir bien".

Sobre los cambios en la alineación comentó: "Si lo ves desde mi posición, que soy y el que administra e imparte en el vestuario, si no juegan hoy los que no juegan normalmente, cuando lo van a hacer. Yo los necesito a todos en mi barco, que vayan todos a una y se sientan importantes, que en un momento dado todos aparezcan. Hoy tenía que ser así. El hecho de que gente que ha jugado hoy no hubiera jugado significaría que el entrenador no le da ninguna opción. Yo quiero que a la hora de decidir yo tenga problemas porque estén todos a un gran nivel".

No quedaba ahí la cuestión de involucrar a toda la plantilla: "No quiero que se malinterpreten mis palabras. Hemos jugado un once diferente al del otro día. Han tenido su oportunidad los futbolistas. Genaro y Jozabed ahora son titulares. El futbol es así: cuando hoy es blanco, mañana es negro y al revés. Ramón es otra situación agradable para nosotros, junto a Gallar. Para mí ha estado a un gran nivel".

Por último, tuvo palabras para de elogio para el rival, que quiere, poco a poco, regresar a la élite del fútbol: "El Nàstic debe de aspirar, otra cosa es que el fútbol no es fácil. Mira donde está el Málaga o el Depor, no es sencillo. Yo creo que el Nàstic tiene todo para aspirar, otra cosa que el futbol no es fácil. El ejemplo es el Málaga o el Deportivo. Tiene buen campo, buenos futbolistas, el entrenador tiene bagaje en Segunda. En el futbol se trata de intentarlo. Lo bueno es que les vendrá un equipo de Primera".