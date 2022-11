Pepe Mel: "Estos partidos te pueden meter en un problema si no pasas"

Pepe Mel atendió a los medios de comunicación tras la victoria in extremis en los penaltis ante el Peña Deportiva, un humilde Segunda RFEF que casi le da un disgusto al Málaga. El técnico del conjunto blanquiazul analizó el triunfo de su equipo, que tuvo que sufrir para pasar de ronda, llegando a ir por detrás en el marcador. "Felicitar a la Peña. Ha estado muy bien, partido muy digno. Han puesto todo para ganar. Creo que se lo merecen y ojalá consigan el ascenso. Estos partidos suelen ser un poco dolor de huevos y hay que pasarlo. Te puede meter en un problema si no pasas. Tenemos muchos problemas, se nos lesionó Ramón. Teníamos mucha gente del filial en el campo y también hemos tenido que jugar contra eso", comenzaba.

"Pasar nos ayuda. Es lo que corresponde, por nuestra cabeza pasa el partido en Zaragoza. Teníamos que venir ante un gran rival, estábamos avisados. Estos partidos son así, es un campo distinto, pero es fútbol y hay que competir. Ellos lo han hecho muy bien y nosotros lo hemos hecho desde los penaltis", cabe destacar que el Zaragoza cayó con el Diocesano por la mínima. "Para nosotros pasar la copa está bien porque nos hace seguir en la rueda. Nuestra mentalidad está en La Romareda. Tenemos que pasar de la quema allí. Hemos visto la ilusión del fútbol. Gente que quiere jugar y que lo ha hecho muy bien. No me duele decirlo. Les he felicitado y da gusto ver cómo lo hacen. Me voy tranquilo por haber pasado. Hay que pasar en estos partidos. Muchos campeones de Copa las primeras eliminatorias pasan por los pelos. Los partidos se normalizan, y es un tú a tú", decía Mel de las sensaciones tras el encuentro.

"Nosotros nos hemos confundido, ellos juegan con tres centrales y un rombo en el centro, y lo sabíamos. Al no tener las dos líneas de cuatro juntas éramos muy inferiores en el centro del campo. Tanto Febas como Jozabed se han visto desbordados continuamente. El jugar con dos puntas te hace tener arriba toda la dinamita que tienes, pero pierdes juego, manejo de balón en el centro del campo. Lo hemos intentado corregir con la entrada de Genaro y de Dani Lorenzo, la verdad es que el partido ha sido diferente. Creo que las distancias entren líneas en la primera parte, sobre todo entre delanteros y el resto de compañeros, es lo que ha marcado que ellos jugaran muy tranquilos y muy a gusto", valoraba el técnico del Málaga.

Sobre la difícil situación que atraviesa el club, comentaba: "Si en el fútbol hubiera justicia, el Málaga no estaría en descenso. Nos toca estar ahí y pasar en Copa. Lo digo con la mano en el corazón, le daba la oportunidad al Peña de jugar la siguiente ronda y nosotros de tener más puntos en liga".

También tuvo palabras de cariño para Alex Gallar y su familia: "Todo aquel que sea padre puede meterse en su papel. Ha sido otro palo más. No tenemos buenas rachas, pero esto es tremendo. No queda nada más que arropar a Raquel y Álex". Ayer se conocía la noticia del prematuro fallecimiento de su hija Leila. Durante el encuentro, Fran Sol aprovechó el gol anotado para alzar la camiseta de su compañero y dedicarle el tanto.