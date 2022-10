Pepe Mel habla de la posibilidad de incorporar a Lumor

No está el Málaga CF en una situación de hablar de los que no están, no sólo por las muchas bajas que tiene el equipo, sino por la posición en la clasificación, que obliga a centrar todos los esfuerzos en comenzar a sumar de tres en tres. Pero Pepe Mel hizo un hueco para tratar la posibilidad de incorporar al lateral izquierdo ghanés Lumor Agbenyenu, que está desde esta semana a prueba con el primer equipo.

"Es un chaval que conocemos, que ya estuvo en el Mallorca, tenemos buenos informes. Lo que queremos ver es en qué condiciones viene. No estamos en condiciones de firmar por hacer números. Necesitamos que compita, que nos ayude", definía el entrenador malaguista de lo que necesita de las posibles incorporaciones que pueda tener de aquí a enero, especialmente en la ventana invernal: "Es una semana complicada para valorar, estará en un par de semanas y tomaremos la decisión".

Tras esas semanas de pruebas será el turno de tomar una decisión con el ghanés, que llegaría para dar competencia a Javi Jiménez en el lateral izquierdo tras la lesión de Víctor Olmo, el canterano que ocupaba ese rol de suplente para esa demarcación. Mel fue claro con la posibilidad de que actuara también como extremo: "Si le firmamos es por el puesto de lateral. Los laterales y los extremos son los que abren el campo, si no tendremos que corregirlo en invierno. Me centro en el hoy, en el Leganés".