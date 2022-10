Pepe Mel: "Para mí es importante recuperar a gente que te haga el campo ancho"

Pepe Mel lamentó este martes la plaga de lesiones que sufre el Málaga CF desde que llegó al cargo hace unas semanas. El entrenador blanquiazul echa en falta a jugadores que le hagan "el campo ancho" y espera poder recuperar a algunas bajas como Álex Gallar: "Jugamos con lo que tenemos".

"Esto está siendo un problema para nosotros. Desde que he llegado no solo no recuperamos a gente sino que perdemos a más chavales. Tenemos que convivir con esto, esto puede pasar, que las plantillas se confeccionan pensando en los vaivenes de un año largo. La convocatoria es la misma con la entrada de Dani Lorenzo, es la gente que está disponible para afrontar un partido importante para nosotros", explicaba Mel, que espera que el equipo crezca cuando gane físico: "Yo entreno de una forma diferente, mi forma de jugar es diferente al anterior entrenador. Para presionar al Andorra tienes que presionar arriba y eso necesita un refuerzo físico. Yo tengo que esperar a que mi equipo se forme y crezca. Por eso pido paciencia. Estoy seguro que el equipo irá a más. Para mí es importante recuperar a la gente que te haga el campo ancho. No tenemos gente para que el campo sea ancho, jugamos con lo que tenemos. No concibo un partido en el que te encierras en tu campo, tenemos que estar físicamente bien para correr".

Sobre la presión por la clasificación, Mel entiende el malestar de afición y prensa: "No es exagerado, nosotros tenemos que ser conscientes del trabajo que tenemos y la presión que lleva. Lo que para nosotros es un trabajo, para otros es entrenamiento, pasión, espectáculo, la gente quiere divertirse y ver ganar a su equipo que le hace feliz toda la semana. Es una entidad en la que ya ha habido un cese de entrenador. Todos tenemos que tener la mentalidad al cien por cien de que estamos en un grande, que el Málaga necesita reaccionar en la puntuación. Estoy satisfecho de los dos partidos en casa en los que he visto cosas buenas. Este equipo no va a tener problemas a la hora de mirar abajo".

"El mensaje nos lo mandan ellos a nosotros. Están ahí, siempre lo están, somos nosotros los que tenemos que estar a la altura. que un aficionado se desplace cuando al día siguiente tienen que trabajar, ya nos hace pensar. El mensaje nos lo mandan ellos, esperemos estar a la altura. Tenemos que aunar las dos cosas, ser un bloque fuerte y traducir en gol el dominio que tengamos. Si no, los partidos se te hacen largos", explica sobre los aficionados que se desplazarán a Leganés, donde esperan tener el control del partido: "Nosotros estamos en ese punto, nos da un poco igual contra quién jugar. Nos obliga la clasificación y nuestra propia autoestima. El calendario dice que vamos a Leganés, que es un buen equipo con buenos futbolistas. Pero tenemos que hacer el partido que nos interesa, el que nos haga puntuar y nos meta en la posibilidad de ganar".

Sobre posibles cambios en el once, Mel confirmaba que "algunos va a haber", aunque sólo "pensando que hay tres partidos en siete días". "Nadie tiene problemas, están en la convocatoria por eso. A Gallar lo tenemos que recuperar", decía sobre si hay molestias entre los citados, sobre los que sí confirmó de nuevo la titularidad de Manolo Reina en portería: "No veo motivo por el que tenga que rotar a Manolo. Va a haber tiempo para todos. Rubén Yáñez trabaja bien, tendrá su oportunidad como los demás, pero ahora no es el momento".