Pesimismo en el Málaga con Rubén Castro y Lago Junior

El descenso del Málaga a Primera Federación dejaba un gran desierto en la plantilla malacitana, puesto que casi todos los jugadores poseían una cláusula de escape en caso de debacle. Y una vez producida Rubén Castro y Lago Junior se han dejado querer por la entidad de Martiticos, que ha presentado ofertas por los dos.

La situación ha cambiado bastante desde que los dos atacantes y Rubén Yáñez se pusiesen en contacto con el club, puesto que han aparecido otras entidades con ofertas muy superiores a las posibilidades del conjunto andaluz.

Kike Pérez habló sin pelos en la lengua en su entrevista para el programa 'Minuto 91' de 7tv Málaga sobre sus sensaciones con Rubén Castro: "Estamos esperando su respuesta, pero vemos cada vez más complicado que vaya a quedarse. En el fútbol, hay una máxima de tiempo o, al menos, eso creo yo".

El directivo habló de uno de los peligros ante los que se exponen con el ex del Real Betis: "Debemos de tener en cuenta que el Málaga es un altavoz para que se acerquen otros clubes. Por eso, intentamos mantener muchas cosas en secreto para que no se encarezcan las operaciones, pero de esto se encarga más Loren que yo". Además, dejo ver que una posible llegada de Dioni Villalba solo se estudiaría en el caso de que Rubén Castro no continuase finalmente.

El caso de Lago Junior es parecido y a la vez bastante más difícil, puesto que el club sigue esperando la respuesta de la oferta, pero conocen la existencia de rivales en la puja a ciencia cierta. "No nos ha dicho nada de que nos vaya a comentar nada aún, pero sí que sabemos que le han llegado ofertas del extranjero", sentenció el Kike Pérez ante la pregunta del entrevistador por el extremo ex del RCD Mallorca.