Peybernes será baja ante la Real Sociedad B pero Juande ya asoma

El Málaga no tendrá en el partido del próximo sábado en el Reale Arena de Donosti a Mathieu Peybernes. El defensa francés debió hacer una falta contundente en un contraataque del Almería y se ganó, aunque fuera en diferido, una tarjeta amarilla, que es la quinta, por lo que cumple ciclo. La continuidad del zaguero francés estuvo ahí en el alambre en el final del mercado, pero se quedó en Málaga y debe ser un hombre importante. En el duelo con Sadiq no salió demasiado malparado, compitió bien, pero al final el nigeriano es el jugador más determinante de la categoría e hizo el roto tras maravillosa maniobra de Portillo.

“Cuanto menos seamos menos competitivos seremos y al revés, cuanto más seamos, mejor. Juande está muy bien, creo que le recuperaremos para el sábado. E Ismael está mordiendo ahí para coger cualquier oportunidad, aunque no haya tenido minutos aún. No me preocupa ahora mismo la baja de Peybernes”, decía tras el partido Natxo González, dando pistas sobre la alineación que puede disponer en la próxima jornada.

Isma Casas contó en el periodo final de José Alberto con varias oportunidades como central, posición que no le es en absoluto desconocida aunque en los últimos años había derivado hacia el lateral derecho. La buena noticia que ofrecía el entrenador es que el regreso de Juande tras sus problemas musculares está más cerca y se podrá contar con una zaga de más garantías en el próximo encuentro de Liga. Como todos los que quedan, duelos de máxima exigencia y de necesidad de sumar.