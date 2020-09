Portero y delantero

El fútbol se decide en las áreas y en las dos está buscando el Málaga refuerzos para potenciar la plantilla, para avanzar en la composición del plantel 2020/21, que hasta el 5 de octubre no será una imagen fija. Ese día acaba el mercado. Mientras la administración judicial intenta sacar adelante el ERE con el menor coste posible, paralelamente está la formación de la plantilla y el desarrollo de la competición, con un partido mañana.

En la portería, el Málaga ha pactado la cesión de Juan Soriano, guardameta perteneciente al Sevilla que la pasada campaña estuvo en Primera con el Leganés y jugó una quincena de partidos. El meta canterano del Sevilla tuvo protagonismo en alguna etapa con el club de Nervión, jugando la Copa del Rey y algún partido de Europa League. El jugador estaba ayer en Budapest con la primera plantilla del Sevilla, con la que ha hecho el grueso de la pretemporada, para la final de la Supercopa en la que participaba el equipo dirigido por Julen Lopetegui. De hecho, fue uno de los dos descartes. Una vez regrese, se debe avanzar la operación para que Soriano aterrice en Málaga.

El de Benacazón es un meta de 23 años y 1.85 metros, formado en la cantera de la carretera de Utrera y que también tiene experiencia en la categoría. Jugó dos temporadas con el filial sevillista en Segunda, donde militó en el mismo equipo que Diego González, aún jugador malaguista, y José Joaquín Matos, una de las últimas incorporaciones. Con este último también comparte agencia de representación, la que lleva René Ramos, hermano de Sergio, futbolista del Madrid. En las conversaciones por Matos se planteó la posibilidad de Soriano en la portería, una vez que la que estaba pactada del valencianista Cristian Rivero se frustrara por la lesión de Jasper Cillessen. La meta es una posición sensible que el Málaga quería tener doblada con profesionales. El año pasado, Munir tenía a Kellyan y Gonzalo como competencia, ambos con ficha del filial. En este caso se fichó a Dani Barrio, que jugó los dos primeros partidos, y ahora Soriano debe llegar para competir el puesto con el asturiano.

Hay varios frentes abiertos en distintos puestos y uno de ellos es la delantera. Con Caye Quintana y Orlando Sa como puntas, se busca un tercer perfil distinto, con más potencia, zancada y capacidad para atacar el espacio. Como informó este periódico, Mamadou Sylla era una opción que seducía bastante y encajaba en ese arquetipo. El senegalés, también con nacionalidad española, negocia su rescisión con el Gent y el Málaga aguarda para rubricar una operación que en club se estima interesante. El equipo belga juega la previa de la Champions League (perdió en la ida 1-2 con el Dynamo Kiev) y, tras varios años allí con alguna cesión de por medio, el jugador formado en Cataluña quiere venir al Málaga una vez resuelva su finiquito, le queda un año más de contrato, para relanzar su carrera. Tiene experiencia en Primera con el Espanyol y también jugó en el Racing en Segunda. Y puede desenvolverse en banda.

Desde Argentina, TyC informaba de la cercana llegada de Pablo Chavarría, delantero argentino de 32 años y 1.85 metros. Hay negociaciones abiertas con su agente. El Mallorca no cuenta con él, firmó dos años el verano pasado y jugó 13 partidos sin goles en Primera. Se trabaja en la desvinculación de un atacante con bastante experiencia en Europa, en Bélgica y Francia con equipos clásicos como Anderlecht, desde donde fue cedido a varios clubes locales, Lens o Stade Reims y que no ocupa plaza de extranjero porque tiene pasaporte italiano. También puede desenvolverse en banda puntualmente. Los movimientos también invitar a pensar que Pellicer quiere flexibilidad con los sistemas y poder jugar con dos puntas también por las características de algunos de sus jugadores, como Caye Quintana. De fondo, también la opción de Jairo Samperio, que no se ha desactivado, y el acuerdo con Luis Muñoz, a expensas de salidas y el visto bueno de LaLiga.