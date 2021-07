Portillo deja el Getafe y busca "un nuevo lugar"

El centrocampista malagueño Francisco Portillo se ha despedido en una emotiva carta a través de las redes sociales del Getafe después de un lustro defendiendo los colores del conjunto madrileño. El paleño, de 31 años, es agente libre y está barajando diversas alternativas en pleno mercado de fichajes. "Un nuevo lugar", decía en su escrito el ex jugador del Málaga.

"Cinco años después llega el momento de cerrar una etapa maravillosa de mi vida profesional. Cinco temporadas en las que he lucido con orgullo el color azulón y en las que tanto yo como mi familia nos sentido como en nuestra propia casa desde el primer día. No caben palabras para expresar mi agradecimiento a todos los que han hecho posible que Getafe se quede en mi corazón para siempre. Quién me iba a decir a mí en 2016 cuando hice las maletas para venir que estaba tomando una de las mejores decisiones de mi carrera… Volvería a repetirlo una y cien veces", se sinceró Portillo en el primer bloque de su carta.

“Por mi parte siempre tuve la puerta abierta para quedarme, pero las circunstancias han sido otras y no se ha dado la opción para ello. Así que me toca encontrar un nuevo lugar donde seguir haciendo lo que más me gusta: jugar al fútbol”, aseguró.