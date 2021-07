Cómo y dónde ver la presentación de las camisetas del Málaga CF 2021/22

Fue una mañana entretenida la de ayer en el Málaga. Confirmación de un fichaje seguido del anuncio de la presentación de las nuevas camisetas en los Baños del Carmen. La guinda la puso el presidente de la Diputación de Málaga, que desveló que en la pechera de las camisetas del conjunto malacitano se podrá ver la marca Sabor a Málaga. El acto de presentación oficial será en El Balneario de los Baños del Carmen a partir de las 19:00 horas y será televisado por 101 Televisión.

Francisco Salado lo destapó mientras se encontraba en Torremolinos, en el flamante nuevo mercado que se sitúa en el viejo ayuntamiento del municipio, remodelado para acoger este proyecto que está dentro de la iniciativa Sabor a Málaga. El presidente de la Diputación hizo un alegato en primer lugar para reconocer ciertos méritos antes de revelar la noticia.

“Quiero anunciar una noticia, la apuesta que hace la Diputación por promocionar y visualizar más aún la marca Sabor a Málaga. Los productores lo han pasado y lo siguen pasando muy mal. Estamos convencidos de seguir apostando por ello y por la restauración es crear valor añadido y seguir creando puestos de trabajo. Como saben, la Diputación es el patrocinador principal del Málaga para temporada 2021/2022 y la siguiente. El Málaga es el club de nuestros amores y no sólo se visualiza en la provincia sino en toda España. Va a llevar el logo de Sabor a Málaga, es una apuesta decidida por nuestros productores, se lo merecen y va a ser un escaparate fantástico para visualizar nuestros productos. No sólo para los malagueños, sino cuando salgamos fuera de Málaga. No se pierdan esa camiseta para la colección porque nos va a identificar más que nada con el deporte malagueño, con ser boquerón. Seguimos”, dijo.