En Portugal apuntan a que Horta denunciará al Málaga por bloquear su fichaje

El fichaje de Ricardo Horta por el Benfica se está viviendo como un auténtico culebrón en Portugal. Según Abola, el portugués está dispuesto a denunciar tanto al Málaga CF como a los fondos de inversión partícipes de sus derechos ante la FIFA por bloquear su llegada a las Águilas y entender que esta situación está poniendo en riesgo la operación.

Así lo lleva a portada el rotativo, que alude a que el futbolista ha perdido la paciencia y esperaba estar ya en el Estadio da Luz hace días, una vez que tanto el Sporting de Braga y el Benfica llegaron a un acuerdo entre ellos. Los medios lusos aluden a que el resto de partícipes en la operación son los que están frenando el fichaje de Horta, aunque pasan por alto que es el Braga el que está incumpliendo con lo firmado y pactado en el traspaso de Horta del pasado.

Días atrás se apuntaba a que los clubes habían pactado pagar millón y medio al Málaga en lugar del 33% que debe percibir, alrededor de cinco millones de euros si la operación acaba saldándose en los términos ya publicados con anterioridad. El club blanquiazul, con José María Muñoz al frente, defiendo sus derechos y no está dispuesto a aceptar que no se cumpla el contrato y los porcentajes estipulados.

En cualquier caso, el malestar y preocupación del futbolista es lógico aunque erra en el tiro ya que es su actual club, el Braga, el que está incumpliendo y bloqueando la operación al no querer abonar lo firmado y no el Málaga que exige su parte. Según Abola el futbolista exigiría una indemnización si la operación no acaba llegando a buen puerto, trucándose su sueño de jugar en el Benfica.