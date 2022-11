¿El Pozuelo o La Rosaleda? La gran duda del Torremolinos - Sevilla FC

Después de la fiesta que se ha vivido en Torremolinos mientras se realizaba el sorteo de la Copa del Rey, ahora falta por determinar dónde se va a jugar este encuentro ante el Sevilla. El Pozuelo tiene limitaciones y la alternativa más evidente es el estadio de La Rosaleda, donde recientemente jugó el Rincón ante el Espanyol ante casi 8.000 personas. Además, como el Málaga CF ha quedado emparejado con el Nàstic, jugará fuera de casa y la coincidencia no será un problema.

El primer obstáculo que tiene El Pozuelo es que no cuenta con la iluminación adecuada para la disputa del partido más allá de las 17:00 horas (eso ya lo vivió el Málaga con el Coruxo no hace tanto), pero esta vez no se juega en fin de semana como ante el Huesca, sino que será entre martes y jueves, por lo que se tendría que jugar de tarde o de noche.

El dilema está entre lo económico y lo épico, entre buscar aprovechar para hacer caja o vivir un momento único alejados del municipio (que se perdería el impacto económico de la cita). El entrenador, Ibon Pérez, lo tiene claro si pretenden competir: "Me gustaría en El Pozuelo que es donde jugamos, entrenamos y convivimos, pero el club tendrá que estudiar el tema económico y ver dónde va a ganar más”.

Sucede que al tratarse del Sevilla, el partido va a ser declarado de alto riesgo. Es pública y notoria la animadversión de los sectores ultras de ambos conjuntos y las autoridades ya se van preparando con antelación. Y aunque no haya problemas de altercados, se el desplazamiento numeroso de aficionados sevillistas, que cuenta con peñas en la provincia y pueblos cercanos. Todo juega a favor de Martiricos.