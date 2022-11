CD Rincón - Espanyol: La dignidad del obrero (0-3)

El CD Rincón cayó eliminado por el Espanyol en la Copa del Rey en un partido en el que se llevó más goles de lo que mereció. Fue un ejercicio de dignidad de un montón de obreros que tienen que trabajar muy duro para poder jugar el fútbol.

Tomó prestada La Rosaleda el Rincón, que no podía jugar este bonito partido en el Francisco Romero pero a cambio se acompañó de 8.000 personas para intentar, por qué no, volver a escribir una libre adaptación de David y Goliat. Para decir con certeza la diferencia de categoría con el Espanyol, casi hay que usar los dedos (y bucear en el nuevo puzle del fútbol español). Pero no había complejo alguno.

Diego Martínez sacó un buen once, en principio debía ser suficiente para pasar la eliminatoria sin muchos apuros. Sin embargo los malagueños se plantaron bien en el césped, sudaron y sufrieron para aguantar el marcador. No permitían demasiado a los pericos, aunque ello implicaba un esfuerzo físico importante. Lasly sacó un par de ocasiones consecutivas a la media hora. Después aperació Joki para detener un disparo envenenado de Melamed.

Se acercaba la meta de la primera mitad, donde el 0-0 era un gran botín cuando un choque entre Álvaro Gil y Dani Gómez acabó con el jugador del Espanyol tirado en el césped. El delantero se levantó como un resorte para buscar al defensa y cuando se quiso dar cuenta el cortocircuito le condujo a tocar al árbitro, que lo expulsó de inmediato.

Con todo, a los catalanes les dio tiempo a contar con una ocasión más, quizás la más importante. Un disparo de Melamed con una rosca del diablo que Joki resolvió de manera primorosa, rectificando como pudo su posición. Estaba con la chispa de Montilla.

El entrenador periquito recompuso su equipo para compensar en inferioridad. Introdujo a Keidi Bare, que jugaba en casa -y levantó a su equipo con un juego ágil-, Puado y Óscar Gil. Era capaz el Espanyol de tener el balón y dominar. Para colmo, se igualó de nuevo la cosa por la expulsión en el minuto 49 de Toni Conejo, que no midió bien una entrada a Edu Expósito.

Aitor Castillo introdujo también su triple cambio pero antes de que se asentasen llegó una triangulación entre Melamed, Lazo y Puado, que batió a placer a Joki. El 0-1 se lo ponía francamenta complicado. Aun así, tuvo arrestos el Rincón, que peleó con uñas y dientes, sin regalarse y tratando de evitar que el Espanyol ahondase en la herida.

No tardó en llegar el segundo, con naturalidad, pese al intento de ser más compactos de los rinconeros. Un córner, ensayado o lo parecía, de Lazo para Edu Expósito, que trazó un disparo inteligente en el hueco preciso y aprovechando la confusión de cabezas en el área que impedía a Joki ver algo.

Cayeron los últimos cambios y la cara de Pepe Capitán reflejaba que en algún momento no lo vio tan imposible. El Espanyol tenía ganas de más y Joselu remató la faena en el 83’ con un disparo de lo que es, un killer. Anduvo cerca de hacer un doblete. A los chicos del Rincón les venía largo el esfuerzo físico tan generoso. Su gente no paraba de empujar desde la grada. Fue un bonito sueño, quedarán los recuerdos y alguna camiseta perica. Mañana, a currar.

Ficha técnica:

CD Rincón: Joki; Enri, Álvaro Gil, Lasly, Gonzalo; Óscar, Adal, Semi, Toni Conejo; Pepe Capitán y Mingui. También jugaron Chechu, Sergio Molina y Sergio Díaz, Pablo Roca y Vergara.

Espanyol: Álvaro Fernández; Aleix Vidal, Simo, Cabrera, Omar; Pol Lozano, Villahermosa; Melamed, Edu Expósito, Lazo; y Dani Gómez. También jugaron Keidi Bare, Puado, Óscar Gil, Joselu y Kenneth.

Goles: 0-1 (59’) Puado. 0-2 (70’) Edu Expósito. 0-3 (83’) Joselu.

Árbitro: Pizarro Gómez (madrileño). Expulsó a Dani Gómez (43’) y Toni Conejo (49’). Amonestó a Melamed, Enri, Gil, Chechu, Lazo y Kenneth.

Incidencias: Encuentro de la primera ronda de la Copa del Rey disputado en el estadio de La Rosaleda ante unos 8.000 espectadores.