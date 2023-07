El Pozuelo de Torremolinos pasará a llamarse José Antonio Gallardo

No con la celeridad que merecería, pero poco a poco se va recordando y dándosele el lugar apropiado a la figura de José Antonio Gallardo, mítico portero del Club Deportivo Málaga que falleció después de que un choque con el delantero brasileño Baltazar en un partido en Balaídos entre el Celta y el extinto club de la capital provocara su fallecimiento semanas después. En 2017, el Málaga Club de Fútbol le honró colocándole una puerta, la número 13, en su honor en el coliseo de Martiricos. Ahora será Torremolinos, ciudad natal del meta, que murió a los 26 años, quien también se sumará al recordatorio.

Y es que el Ayuntamiento ha decidido que el campo de El Pozuelo, en el que juega el Juventud, primer equipo del municipio, que compite en Tercera RFEF tras el descenso de esta campaña, pasa a tener el nombre de José Antonio Gallardo. Había varias iniciativas, a través de redes sociales y también con recogida de firmas en algunos comercios, en marcha para que esta medida fuera adelante. El Ayuntamiento ha puesto bastante de su parte y a través de su concejal de Deportes, Ramón Alcaide, ha pisado el acelerador y está previsto que en septiembre se pueda dar el paso definitivo para que el campo lleve el nombre de uno de los deportistas más ilustres de la historia de la localidad.

"No se estuvo a la altura, por eso pedimos perdón a su familia", manifestaba el mítico Basti cuando se le realizó el citado homenaje en 2017 con la puerta en su nombre en La Rosaleda. El 21 de diciembre de 1986 se produjo el fatídico encontronazo del cancerbero malagueño y Baltazar de Morais tierras viguesas. El entonces joven cancerbero torremolinense terminó falleciendo el 7 de enero después de que lo que en un principio parecía un golpe se fuera complicando progresivamente. Su muerte provocó una conmoción en el balompié nacional y en el malagueño en particular.

Un choque fatídico

"Fue uno de los peores momentos de mi vida, lo pasé fatal. Fue difícil aquella situación, pero Dios me consoló y me reforzó para que pudiera soportar aquello. Es muy difícil que en un choque involuntario fallezca una persona, pero ocurrió. Me quedé muy preocupado, pero seguí adelante porque no tuve ninguna culpa de aquel choque fortuito. Dios me ayudó”, contó Baltazar en una entrevista publicada por A la Contra.

Hay quien dice que ese empujó a los brazos de la religión al pichichi, que lo matizó: “Ya era Atleta de Cristo. Mi vida con Dios empezó a los 18 años. Dios cambió mi vida, mi manera de pensar, de vivir… Eso fue mucho más importante que el fútbol, el dinero, la fama… Una noche no me dormí porque estaba preocupado por las cosas malas que hacía. Entonces pedí perdón a Dios por mis pecados, los confesé… Y él me perdonó”.