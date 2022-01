Optimismo compartido (18:15)

El Málaga CF se estrena este 2022 en La Rosaleda en un partido con ciertos tintes especiales para José Alberto López. Llega el Sporting de Gijón, lanzado tras su eliminatoria copera donde echó al Villarreal para colarse en los octavos de final, un equipo que conoce muy bien el entrenador blanquiazul. La victoria a domicilio ante el Alcorcón, los fichajes y los jugadores que vuelven tras lesión, claves en el optimismo blanquiazul.

José Alberto ya aseguró que recupera efectivos de la enfermería y que sus dos nuevos juguetes, Álvaro Vadillo y Aleix Febas, estarán en la convocatoria blanquiazul pese a las pocas sesiones que han tenido para encajar con sus compañeros. Las altas de Juande y Jozabed son muy importantes para el asturiano, que recupera a dos pilares del equipo, uno en la zaga y otro en la medular.

Pese a los puntos, la imagen del equipo ante el Alcorcón no fue la mejor. La extraña semana con los positivos y la falta de rodaje de algunos de los titulares tuvieron su peso. Los puntos vinieron igualmente y es con ese impulso más las piezas que recuperar y que recibe José Alberto con el que se busca recuperar la identidad de un equipo que destacó por su intensidad y capacidad de sacrificio.

Está por ver qué sorpresas depara el once. Sin Antoñín ni Chavarría habrá novedades seguras en el once. Kevin y Brandon pueden volver a la titularidad, así como Jozabed, que regresar dejaría sin opciones a Sekou y Roberto. Ramón, Escassi y Paulino completarían el centro del campo blanquiazul. La vuelta de Juande es otra de las grandes noticias del equipo, aunque hay dudas de si volverá directo al once o habrá que esperar otra jornada. Ismael Casas cumplió en el último partido junto a Peybernes, Javi y Víctor.

El Sporting, por su parte, llega con bajas como Campuzano y Pablo Pérez, aunque Gallego recupera a Marc Valiente para esta cita. El once tipo de los sportinguistas esta disponible por lo que no habrá muchas dudas. El buen estado de forma de Pedro Díaz, la creatividad de Villalba y el gol de Djuka son las principales bazas de este Sporting, con Babin recuperado completamente en la zaga, al igual que el Puma Rodríguez, que llega tras brillar en Copa.