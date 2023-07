Primera RFEF: El Antequera 23/24 echa a andar y Javier Medina promete más fichajes

El Antequera 23/24 completó este jueves su primer entrenamiento grupal, una puesta a punto que arranca en una campaña en Primera RFEF ilusionante por delante. "Muy contento con el ritmo, la intensidad, los primeros días son de adaptación, que ellos entiendan la idea y que poco van cogiendo ese tono para la pretemporada. Me voy muy contento por la fluidez y ritmo. La verdad que me han sorprendido mucho los nuevos. Es normal que los jugadores estén mas imprecisos al principio, les insistimos mucho en los primeros días de pretemporada, trabajo individual que han hecho y ahora han llegado muy fuertes a la hora de trabajar en grupo, más con el calor de estos días. Los nuevos han disfrutado mucho", decía Javier Medina al finalizar una sesión calurosa, factor con el que hay que lidiar estas semanas. "En principio la idea es entrenar siempre de mañana, entendemos que es una pretemporada larga, hemos empezado más tarde que otros equipos de la categoría. No necesitamos dobles sesiones si la carga es buena. El primer partido de pretemporada lo comunicará pronto el club. Quería una pretemporada exigente porque la categoría así lo exige. Necesitamos poner a prueba a los jugadores, ver de lo que son capaces; al final en las próximas semanas ni se ganan ni pierden puntos. Córdoba y Málaga serán rivales, así que son buenos exámenes para ponernos a prueba. Será bonito el jugad aquí el torneo nuestro", explicaba el entrenador malagueño.

Habrá novedades próximamente en El Maulí. "Con el club estoy muy contento porque está llegando lo que queremos. La semana que viene se anunciarán algunos jugadores más. La verdad que estamos buscando todo lo que queremos en el mercado, jugadores que cumplen los requisitos de dirección deportiva y cuerpo técnico, encima son jugadores que tienen intención y ganas de estar aquí, también es muy importante. En principio reforzaremos todas la líneas: defensa, centro del campo y delantera. Estamos a punto de cerrar los mediocentros, nos queda reforzar el ataque y algún retoque en defensa", prometía.

"La idea es tener un equipo enérgico en el campo, que sea capaz de presionar y asfixiar al contrario; jugadores jóvenes que puedan dar ese salto y que tiren para arriba, pero también necesitamos esos veteranos para encontrar la calma cuando sea necesario, que los jóvenes se apoyen en ellos. Poder competir como lo necesitamos en la categoría", esa fórmula de éxito de la temporada pasada, sin ponerse un techo. "El objetivo es hacer las cosas bien, ya se lo he dicho al grupo desde el primer día, y hoy el equipo ha hecho las cosas bien. Hemos sido un equipo intenso, agresivo, alegre, que quiere el balón y disfruta con él. Cuando convirtamos ese vestuario en una familia, que para mí es algo fundamental, seremos competitivos en la categoría seguro. El objetivo es hacer las cosas bien en cada escenario. El año pasado no nos pusimos un techo".

Cuerpo técnico confirmado