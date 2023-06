Primera RFEF: Fechas y calendario para la temporada 2023/24

Este martes se conoció cómo es la configuración de los grupos de Primera RFEF. Los dos malagueños, Málaga CF y Antequera, estarán encuadrados en el Grupo 2. Se ha optado definitivamente por la división Norte-Sur que pretendían la mayoría de los clubes para agrupar por cercanía. La mayoría son desplazamientos que se pueden asumir en bus o en AVE desde tierras malagueñas, aunque sí hay alguno en el que habrá que volar a Baleares (también a las ciudades autónomas) o de más distancia por tierra (Castellón). Los aficionados podrán realizar numerosos desplazamientos para ir y volver en el mismo día.

La competición de Primera Federación arrancará el fin de semana del 26-27 de agosto y terminará en su temporada regular el del 25-26 de mayo de 2024. Los clubes esperaban con certeza una fecha para ajustar el arranque de las pretemporadas, que en el caso del Málaga CF estaba previsto para el 10 de julio con objeto de tener las seis semanas de trabajo que suelen pedir los preparadores físicos previas a que el balón ruede de verdad. En Segunda RFEF, donde hay cuatro equipos malagueños, se comenzará más tarde, el 2-3 de septiembre.

Habrá un parón entre el fin de semana del 16-17 de diciembre y se retomará la competición el martes 2-miércoles 3 de enero en Primera RFEF. El miércoles 11 de octubre y el miércoles 1 de noviembre habrá rondas de Copa del Rey en las que intervendrán tanto Antequera como Málaga, que si las superan jugarían el 6 de diciembre. El final de la primera vuelta sería el 12-13 de enero de 2024. Después ya se seguiría jugando de manera ininterrumpida los fines de semana hasta el 26-27 de mayo.

Además, el play off de ascenso a Segunda tendrá sus semifinales 1-2 de junio y 8-9 junio, con las finales 15-16 y 22-23. Durante temporadas anteriores se ha debatido sobre la necesidad de adelantar fecha porque los dos equipos que ascienden vía play off tienen muy poco margen tanto para el descanso como para planificar la presencia en el regreso al fútbol profesional, pero no se han decidido cambios.

🗓️ Aquí está el calendario del fútbol español 23/24➤ 1ª División - 2ª División➤ 1ª RFEF - 2ª RFEF - 3ª RFEF➤ Copa del Rey - Supercopa - Copa RFEF➤ UCL - UEL - UECL - Supercopa UEFA pic.twitter.com/OQ5R5VFPdc — GRADA B pro (@GradaBpro) June 27, 2023

La previsión es que los partidos se disputen sábado y domingo, en primer lugar en en horario comprendido entre las 12:00 horas y las 21:01 horas. Y los Domingos en horario comprendido entre las 11:00 y las 13:01 y entre las 17:00 horas y las 21:01 horas.