Primero, la solidaridad

Bien otra vez en los pequeños detalles. El equipo mantiene un nivel de esfuerzo y concentración notable y más si se tiene en cuenta que son los primeros partidos que juegan juntos casi la totalidad del once. Los cambios de sistema no les afectan y van tres en tres partidos. Llamó la atención que Sergio Pellicer sólo utilizase tres cambios. El aspecto físico no es preocupante en ninguno y ahora falta saber si serán capaces de mantener esta buena dinámica en las próximas semanas. De ser así, con media plantilla por llegar, acabarán ilusionando a la afición del Málaga.

Dani Barrio (*)

Bien siempre que entró en juego, no tuvo asedio o concentración de disparos, pero buen partido.

I. Calero (**)

Muy inteligente en las ayudas. Tácticamente cuajó un partido notable, se adapta al equipo y está creciendo. Bien para la zaga.

Juande (**)

Está bien acompañado y si no pierde la concentración parece un central de postín. Partido completo del canterano.

Escassi (**)

Capitán por primera vez. Lógico, tiene los galones, la experiencia y la calidad para ello. Cuando hay problemas, le miran y todo parece más fácil. Inspirado.

Matos (**)

El centro del gol fue casi tan bueno como el remate. Buen choque del lateral zurdo. Ataca y defiende. Y eso que le falta rodaje.

Cristian (***)

El gol unió valentía para meter el pie y calidad para ponerla donde quería. Aún verde para mover al equipo como le gustaría pero lo tiene todo para ello.

Ramón (*)

Pellicer le sentó con una amarilla y mucho esfuerzo puesto sobre el campo. Está dando la talla y sólo lleva dos partidos en Segunda.

Benkhemassa (*)

Cuando no comete errores no forzados su trabajo sordo en la zona ancho luce.

Rahmani (*)

Tiene calidad, pelea. A veces parece que le frustra el hecho de querer destacar, marcar, sobresalir. Tiene buena pinta.

Caye Quintana (*)

Con otro delantero cerca, su gama de movimientos brilló más. Necesita más complicidad con el resto para rentabilizarse.

Orlando Sá (*)

Da la sensación de que no es un punta al que le puede la agonía del gol. Fue el que más acusó la falta de ritmo, pero buen partido.

Jozabed (*)

Poco menos de media hora le sirvieron para coger sensaciones. No desentonó ni se le notó especialmente desconectado.

Boulahroud (-)

Cinco minutos para el centrocampista, poco tiempo pero con la misión de presionar y evitar sorpresas.

Juan Cruz (-)

Salió al campo en el descuento, presencia testimonial pero declaración de intenciones del entrenador que le tiene en cuenta .