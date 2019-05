La RFEF elige empresa para el VAR para la 2019/20

La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado que la empresa Hawk-Eye Innovations Limited, proveedora del Mundial del Rusia, la Liga de Campeones y las principales ligas europeas, lo será también para la temporada 2019/20 tanto para Primera como para Segunda División. El Málaga, que todavía no sabe en qué categoría estará el próximo curso, todavía no ha probado el videoarbitraje, a pesar de que se estudió la posibilidad de utilizarlo en los play off de ascenso.

"En la elección, para la que se han presentado dos ofertas –la mencionada y la de Mediaproducción SLU-, se ha tenido en cuenta la gran experiencia de Hawk-Eye, a la que la FIFA adjudicó el Mundial 2018 de Rusia y la UEFA la Liga de Campeones y que también provee de esta tecnología a las principales ligas europeas", informó la RFEF.

El ente federativo añadió: "Esta es la primera vez en que la RFEF realiza un concurso transparente y con criterios objetivos para la adjudicación de esta tecnología en España, en el que se han establecido unas requisiciones técnicas exhaustivas y más exigentes incluso que las de la FIFA".