Finalmente –y salvo giro inesperado– no habrá VAR en los play off de ascenso a Primera División de esta temporada 2018/19, una posibilidad con la que se venía especulando y que estaba en los planes de los mandatarios del fútbol español. Finalmente se ha considerado que no se está en el escenario idóneo para implantar esta tecnología de ayuda al arbitraje.

Según publica AS, es algo que ha confirmado personalmente Carlos Clos Gómez, director de proyecto VAR en España. "A día de hoy está previsto que se empiece a usar el VAR en Segunda a partir de agosto. Pero todavía queda un mes y medio... No se descarta al 100%, pero es muy improbable”, afirmó para el rotativo madrileño.

Esto puede afectar directamente a un Málaga que tiene serias opciones de terminar disputando esa fase de ascenso aunque su misión sea todavía pelear por conseguir alcanzar la vía directa.

El 11 de diciembre, el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Andreu Camps, adelantaba que había intención de probarlo este mismo curso: "La Junta Directiva ha aprobado la ampliación del VAR a la Segunda y a la Copa del Rey a partir de octavos de final en esta propia temporada. Y también se va a estudiar, a ver si finalmente podemos hacerlo viable, aplicarlo en el play off de ascenso de Segunda a Primera en la presente temporada".

Según parece, se considera que los árbitros todavía no están lo suficientemente preparados para su implantación casi inmediata, además de problemas de operatividad en los distintos estadios.