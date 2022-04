Rahmani, otro que abre la puerta al Málaga CF

Yanis Rahmani cuajó una gran temporada en el Málaga el curso pasado. Manolo Gaspar intentó conseguir al menos un segundo año de cesión, pero una vez que el Almería tuvo claro que no iba a contar con él (al menos no en un rol protagonista) apareció el Eibar, que construyó una plantilla hecha para ascender con algunos de los mejores jugadores de la categoría. Pero en el conjunto armero no está teniendo todos los minutos que le gustaría tener, así que echa la vista atrás y los ojos se le llenan de blanco y azul.

"Me encantaría volver. No sé cuándo, jugar con el estadio lleno, eso me gustaría. Tengo cuatro años firmados en el Éibar, pero nunca se sabe. Lo importante es que ese club siga creciendo. Tengo ganas de ir ya el sábado y saludar a los amigos”, confesó Rahmani en una entrevista en COPE Málaga.

Se quedó sin saber lo que es escuchar rugir a La Rosaleda y lo tiene clavado: "Fue una pena jugar sin público, pero es un orgullo jugar en ese club. Aunque sea como rival es un placer. No pude disfrutar de la gente. Los que siguen ahora deben valorar lo que tienen. Es una pasada ese estadio".

Sobre su situación, no se mojó demasiado: "El fútbol es así. Esta categoría es muy difícil. Tengo mucha competencia ahora en Eibar, pero el objetivo común es ascender”.