Bravo analiza el 'Método Guede'

La mano derecha de Pablo Guede en el Málaga es Francis Bravo. El legendario capitán blanquiazul enseñó cuáles son algunas de las líneas maestras del conjunto malacitano desde la llegada del nuevo entrenador, que está calando en el vestuario. “Pablo era un futbolista intenso y con mucho carácter y lo que intenta es transmitir eso que vivimos como futbolistas en Málaga, inculcárselo a los jugadores. Nosotros vivimos esta etapa de una forma muy intensa, sentimental. Cada persona es diferente, pero intentamos que ellos vean que nosotros lo hacemos con verdadera pasión y transmitírselo a ellos, que alcancen el convencimiento que nosotros tenemos. Creo que poco a poco se está logrando, a pesar de que llevamos solamente dos semanas. Esa ilusión y esas ganas que tenemos”, comentó en una entrevista en 7TV.

“No se trata de comerle la cabeza. Al final, el futbolista lo que quiere es un mensaje claro y honesto y estamos en esa línea. No quiero decir que los entrenadores que estuvieron antes no lo hicieran, por supuesto que no. Pero creo que el mensaje para el tiempo que tenemos es intenso, lleno de claridad y honestidad, y al futbolista le está calando. Es fundamental que los resultados acompañen, porque si no, no se llega a ese punto de convencimiento en la idea”, vinculó.

El aspecto mental es la base fundamental de todo. "Que jueguen con la máxima intensidad, con la máxima ilusión y que se divierta. No olvidemos que esto es un deporte, un juego y el futbolista se tiene que divertir haciendo lo que más le gusta. Que disfruten dentro del campo haciendo lo que más les gusta, compitiendo, asumiendo la responsabilidad que tienen. En esa línea estamos”, argumentó Bravo.

Lo hacen todo con hora de entrada al club pero sin hora de salida: "Solemos llegar a las 7 y 7:30 de la mañana y nos vamos sobre las 9 de la noche. ¿Qué hacemos? Preparar el entrenamiento, ver rivales, cómo están los jugadores, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de mejora. Mucho análisis del rival y de nosotros mismos, porque también tenemos que analizarnos a nosotros: errores y situaciones que mejorar y potenciar lo que hacemos bien. Muchas horas de análisis. No quiere decir que siempre salgamos a las 9 de la noche. Es fundamental también sacar tiempo para la familia".

Petición de Guede

"Sí que me sorprendió porque lo lógico es que él viniera con su cuerpo técnico y sin embargo decidió apostar por gente que estuviera en el club. Después de la relación y las vivencias que tuvimos como compañeros, poder hacerlo de nuevo como entrenador es algo indescriptible. Él hablaba de sentimiento, pero es que para mí es igual, no sé cómo explicarlo. Me siento enormemente feliz y quiero devolver la confianza transmitiendo mi experiencia y todo lo que pueda aportar”.

Valladolid

“Nos quedó un sabor agridulce. Si el Valladolid no es el mejor equipo de este campeonato, le falta muy poquito para hacerlo. También tuvieron ocasiones claras en la primera parte".

Leganés

“Lo preparamos igual, estudiando mucho al Leganés, utilizando nuestras armas. Vimos a los futbolistas muy bien, muy comprometidos y alcanzando ese nivel que tienen. El equipo en todo momento respondió a lo que se esperaba de ellos y al trabajo que hicimos durante la semana”.

Jugadores recuperados

“Empezábamos de cero con respecto a todo lo que había pasado anteriormente. Nuestra misión es tratar de sacar el máximo rendimiento a todos los futbolistas. Todos tienen una buena disposición y ganas enormes a la hora de entrenar. Cuando todos vamos en la misma línea, eso aumenta la competitividad entre ellos y ayuda a crecer al futbolista. Estamos en esa línea donde todos quieren entrenar a tope, todos quieren jugar”.

Dani Martín

“Nos basamos en el trabajo diario y en lo que creemos que es mejor para cada partido. Apostamos por él por convencimiento nuestro, y no por desconfianza en los demás. Todo son grandísimos porteros y todos trabajan a un nivel muy alto. Había que decidirse por uno y fue él”.

Lesionados

“Incorporar algunos, ojalá pudiéramos recuperar a todos. Si no para esta semana para la siguiente, iremos recuperando más y eso nos servirá para aumentar el nivel del equipo. Ojalá llegaran todos, posiblemente pueda llegar Lombán, ojalá llegue Juande y no sé si alguno más. Estamos al inicio de la semana y tenemos que ver lo que nos informan los servicios médicos”.

Sistemas de juego

“Ya lo comentó Pablo en su día. Funciona mucho en función de los rivales. Es importante tener plan A y B, que podamos cambiar sistemas y jugadores, eso nos aporta versatilidad y posibles soluciones ante movimientos del rival. No es algo extraño, lo trabajamos mucho”.

Eibar

“Lo afrontamos como los anteriores, con mucha ilusión y ganas. Vamos con la idea de ganarlo, estamos en nuestro campo y ante nuestra afición. Nuestra mentalidad es la de ganar cada partido y no esperar nada más. Mostrar la intensidad que venimos mostrando e, incluso, superarla y mejorar nuestro juego. La idea es sin duda alguna salir a ganar, a morder y es lo principal, es nuestra obligación como jugadores del Málaga”.

"El Eibar tienen un ataque muy contundente y es fundamental que andemos bien a nivel defensivo, siguiendo nuestra línea de intensidad y presión fuerte y no dejarlos jugar. ¿Tres centrales? No lo sabemos, de momento no nos hemos planteado nada, no hemos trabajado sobre el terrenos. Todavía no está nada decidido, ya veremos cómo se desarrolla la semana”.

Afición

"Nosotros lo vamos a dar todo por este equipo y esta afición, que sabemos que está ahí, recuperando esa ilusión que ha tenido siempre. Que vengan y nos den su aliento, que para nosotros es fundamental. Nosotros vamos a responder en el campo. La única manera de devolver lo que nos dan es con esa garra y ese hambre de ganar”.