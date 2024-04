Ramón quiere sentirse "querido" para su renovación con el Málaga

Ahora que ha vuelto a jugar, muchos se preguntan por el futuro de Ramón Enríquez, que es uno de los jugadores del Málaga que acaban contrato el próximo 30 de junio. El centrocampista de Órgiva habló ante los medios de su posible renovación: "Toma de contacto ha habido. Lo que tengo en mi cabeza es llegar al partido del domingo, llegar tranquilo y a su tiempo todo se dará sin ningún problema. Mientras tanto, tranquilo y disfrutando de esto. Ya se verá”. Sobre si está vinculada a un posible ascenso, dio otra clave: "Hay cosas más allá de resultados. Es también sentirte querido, acompañado, que apuestan por ti y confían”.

De momento, ha jugado un par de ratos en dos de los tres últimos partidos. Ha dejado buenas sensaciones, pero tras casi un año parado, hay prudencia: "Después de tanto tiempo estoy como un niño, disfrutando, pasándolo bien y con muchas ganas de que se acerque el momento bueno, entre comillas. Son situaciones que se han dado así. Mi familia y yo somos los que lo hemos sufrido en silencio. Y ahora a disfrutar. Ha sido bastante duro porque no ha sido una lesión, han sido un par de ellas. Son momentos que psicológicamente son los peores que se pueden vivir, pero he crecido mucho a nivel mental y futbolístico aunque uno no juegue”.

Madurez

“En el día a día ha habido de todos, altibajos en los que se sufre y pasa mal. Lo das todo, lo intentas hacer lo mejor posible y te llevas un revés. Pero lo he afrontado bien, creo que eso me ha aportado mucha fuerza. Queda como pasado, como aprendizaje y a seguir adelante. Me siento más maduro. Estas situaciones, no sólo en el fútbol, en la vida, aportan cosas buenas, cosas malas y me siento un poquito más mayor en ese aspecto”.

Partido ante el Ceuta

“Son situaciones de partido en las que a lo mejor el míster piensa una cosa. También hay que entender que vengo de muchísimo tiempo de lesión, que era un partido exigente, de ida y vuelta, bastante físico. Creo que el míster pensó en mí y se lo agradezco bastante. Eso es pasado ya y para adelante. Me encuentro bien. Voy yendo al día porque con estas lesiones un día te duele una cosa y otro día otra, pero ahora me siento bien”.

Sobre su posible pico de forma, no se aventura: “Ha sido un tiempo largo. Hay que ir con calma, ir sumando entrenamientos, sumando cargas, partidos, pero cada día me siento mejor, más fuerte y preparado. Un tiempo exacto no sabría decir”.

Vestuario

“Las sensaciones del vestuario son buenas, estos son los momentos que un futbolista quiere jugar, que se prepara para ello. Estamos tranquilos, trabajando bien y estamos muy unidos”.

Titular

“Yo y todos mis compañeros, esto es un viaje, un viaje largo. El momento de la verdad por así decirlo. Estamos todos bastante metidos. Hay que ir poco a poco, espero pronto poder estar para 90 minutos”.

Críticas

“Rencor ninguno. Son cosas normales. La gente tiene su opinión. Igual por mi parte yo no me he expresado bien o dicho algo, el club igual. Yo lo entiendo. Estoy muy preparado mentalmente en ese sentido, sin problema”.

Objetivos

“En los últimos diez partidos de cualquier liga los de abajo aprietan y los de arriba, no sólo nosotros, todo el mundo está un poquito más despistado. Pero empieza lo bonito y lo vamos a disfrutar. Mi objetivo está claro, que es el de todos, el ascenso. Me llevo preparando mucho tiempo para esto. No sólo mi momento, sino el del equipo va a llegar. Sabemos que el Castellón va un pasito por delante, pero lo importante es llegar a las últimas cinco jornadas cerca de cualquier cosa. Es cierto que es muy complicado el ascenso directo, pero lo importante es que lleguemos al play off con muchas ganas, físicamente bien y de juego”.