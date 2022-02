La Real Sociedad tendrá que pagar si no compra a Cristo

El Málaga se enfrenta en la próxima jornada a la Real Sociedad B. En las filas donostiarras se curte Cristo Romero. El lateral izquierdo necesitaba minutos que en Martiricos no iba a tener y el conjunto de Xabi Alonso era un destino perfecto en todos los sentidos. Para el jugador era la opción de seguir en Segunda y en el ambiente sin presión un filial, estando además a un paso de un conjunto que disputaba competición europea. Con posibilidades también de demostrar que podía asentarse allí. El club vasco se guardó una opción de compra por el canterano, que ahora juega menos y habrá que ver si la ejecutan o no. El tema es que hay una penalización si la Real no se queda con el defensa.

De cualquier modo, la situación también resulta más que ventajosa para el Málaga, que cobrará pase lo que pase con el futbolista gaditano. El pasado verano Cristo salió cedido a la Real Sociedad, una operación en la que el Málaga recibió una compensación por el préstamo del canterano que alcanzaba los 100.000 euros. Los donostiarras además se hacían cargo de su ficha completa, pero no se quedó ahí el acuerdo.

También se incorporó una cláusula en el contrato por la que si los vascos decidían no ejecutar la opción de compra de Cristo en un plazo determinado, el Málaga percibiría una compensación de la misma cantidad, es decir, otros 100.000 euros. Como mínimo, la cesión del lateral le puede generar en el peor de los escenarios 200.000 euros más el ahora del salario total del jugador.

No parece que en la situación actual la Real Sociedad vaya a gastarse en Cristo más dinero del necesario. Empezó con fuerza pero ahora no tiene protagonismo alguno. Todavía queda tiempo para tomar la decisión, cuyo límite está en mayo.

Este próximo 19 de febrero el Málaga visita al Sanse. Cristo acumula 14 partidos, 10 como titular para cerca de 1.000 minutos. Además debutó en la Europa League con la Real Sociedad el 14 de septiembre en el campo del PSV Eindhoven y luego participó también en el Real-Elche. Pero su protagonismo fue en descenso. En 2022 ha jugado tres partidos en enero, el último el mismo día 31.

Cláusula del miedo

El Málaga y la Real Sociedad no incluyeron en el acuerdo de cesión ninguna limitación para los enfrentamientos directos. De hecho, ya jugó en La Rosaleda el pasado 4 de noviembre. Fue titular y dispuso de 78 minutos en un estadio al que podría regresar este verano. Más hecho, desde luego. No sería el primer cedido que vuelve y se gana el sitio.